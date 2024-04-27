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Щоб росли міцними та пишно цвіли: як зробити найкраще саморобне добриво для фіалок

Ігор Романько

Чим підживлювати фіалки, щоб вони росли міцними та здоровими
Чим підживлювати фіалки, щоб вони росли міцними та здоровими

Фіалки – це чарівні квіти, які можуть прикрасити будь-який будинок або сад.Щоб вони цвіли пишно та радували вас своїми яскравими барвами, їм потрібні регулярні підживлення.

І для цього зовсім не обов'язково купувати дорогі добрива! Чудовим джерелом поживних речовин для фіалок стануть звичайні дріжджі, пише zaxid.net.

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Завдяки такому простому та доступному методу підживлення ваші фіалки завжди будуть пишними та здоровими!

Чому дріжджі корисні для фіалок?

  • Вони містять безліч корисних мікроелементів,
    • таких як азот, фосфор, калій,
    • які необхідні для росту та розвитку рослин.
  • Дріжджі покращують ґрунт,
    • роблячи його більш поживним
    • та повітропроникним.

Як приготувати підживлення з дріжджів:

  1. Розчиніть 1 чайну ложку сухих дріжджів в 1 літрі теплої води.
  2. Залиште розчин на кілька годин для активації дріжджів.
  3. Використовуйте готовий розчин для поливу фіалок,
    • але не частіше, ніж раз на місяць.

Важливо!

  • Не перестарайтеся з дозуванням!
    • Надмір поживних речовин може бути шкідливим для рослини.
  • Перед поливом дріжджовим розчином ґрунт у горщику
    • рекомендується зволожити чистою водою.

Додатковий спосіб підживлення:

  • Можна просто змішати сухі дріжджі з ґрунтом у горщику.
    • Так рослина буде отримувати поживні речовини протягом декількох тижнів.

Пам'ятайте:

  • Для кращого результату важливо не лише підживлювати
    • рослини,
    • але й дотримуватися правил агротехніки:
    • поливати фіалки помірно,
    • забезпечити їм достатньо світла та тепла.

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