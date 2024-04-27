Щоб росли міцними та пишно цвіли: як зробити найкраще саморобне добриво для фіалок

Чим підживлювати фіалки, щоб вони росли міцними та здоровими

Фіалки – це чарівні квіти, які можуть прикрасити будь-який будинок або сад.Щоб вони цвіли пишно та радували вас своїми яскравими барвами, їм потрібні регулярні підживлення.

І для цього зовсім не обов'язково купувати дорогі добрива! Чудовим джерелом поживних речовин для фіалок стануть звичайні дріжджі, пише zaxid.net.

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Завдяки такому простому та доступному методу підживлення ваші фіалки завжди будуть пишними та здоровими!

Чому дріжджі корисні для фіалок?

Вони містять безліч корисних мікроелементів, таких як азот, фосфор, калій, які необхідні для росту та розвитку рослин.

Дріжджі покращують ґрунт, роблячи його більш поживним та повітропроникним.



Як приготувати підживлення з дріжджів:

Розчиніть 1 чайну ложку сухих дріжджів в 1 літрі теплої води. Залиште розчин на кілька годин для активації дріжджів. Використовуйте готовий розчин для поливу фіалок, але не частіше, ніж раз на місяць.

Важливо!

Не перестарайтеся з дозуванням! Надмір поживних речовин може бути шкідливим для рослини.

Перед поливом дріжджовим розчином ґрунт у горщику рекомендується зволожити чистою водою.



Додатковий спосіб підживлення:

Можна просто змішати сухі дріжджі з ґрунтом у горщику. Так рослина буде отримувати поживні речовини протягом декількох тижнів.



Пам'ятайте:

Для кращого результату важливо не лише підживлювати рослини, але й дотримуватися правил агротехніки: поливати фіалки помірно, забезпечити їм достатньо світла та тепла.



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