Щоб росли міцними та пишно цвіли: як зробити найкраще саморобне добриво для фіалок
Фіалки – це чарівні квіти, які можуть прикрасити будь-який будинок або сад.Щоб вони цвіли пишно та радували вас своїми яскравими барвами, їм потрібні регулярні підживлення.
І для цього зовсім не обов'язково купувати дорогі добрива! Чудовим джерелом поживних речовин для фіалок стануть звичайні дріжджі, пише zaxid.net.
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Завдяки такому простому та доступному методу підживлення ваші фіалки завжди будуть пишними та здоровими!
Чому дріжджі корисні для фіалок?
- Вони містять безліч корисних мікроелементів,
- таких як азот, фосфор, калій,
- які необхідні для росту та розвитку рослин.
- Дріжджі покращують ґрунт,
- роблячи його більш поживним
- та повітропроникним.
Як приготувати підживлення з дріжджів:
- Розчиніть 1 чайну ложку сухих дріжджів в 1 літрі теплої води.
- Залиште розчин на кілька годин для активації дріжджів.
- Використовуйте готовий розчин для поливу фіалок,
- але не частіше, ніж раз на місяць.
Важливо!
- Не перестарайтеся з дозуванням!
- Надмір поживних речовин може бути шкідливим для рослини.
- Перед поливом дріжджовим розчином ґрунт у горщику
- рекомендується зволожити чистою водою.
Додатковий спосіб підживлення:
- Можна просто змішати сухі дріжджі з ґрунтом у горщику.
- Так рослина буде отримувати поживні речовини протягом декількох тижнів.
Пам'ятайте:
- Для кращого результату важливо не лише підживлювати
- рослини,
- але й дотримуватися правил агротехніки:
- поливати фіалки помірно,
- забезпечити їм достатньо світла та тепла.
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