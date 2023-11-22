Щоб не виглядати смішно: 6 ознак, які вказують на відсутність смаку

Мода – дама достатньо капризна. Крім того, з нею варто вміти дружити: дуже легко зробити образ смішним, одягнувши, до прикладу багато брендових речей одразу. Що ж не потрібно робити створюючи свій лук, підкаже Радіотрек.

Копіювання трендів без врахування віку та фігури

Костюми оверсайз або штани кльош, не буде виглядати гармонійно на всіх. Крім того, трендові речі швидко виходять з моди, тому краще комбінувати їх з класичними елементами гардероба.

Логотипи

Логотипи і написи на одязі виглядають надто виразно і можуть створити враження підробки, тому варто обирати речі без видимих логотипів.

Непоєднувані кольори

Носіння непоєднуваних кольорів чи візерунків може виглядати недбало. Краще використовувати яскраві кольори та візерунки як акценти, а не як основу, для створення гармонійного образу.

Одяг не за розміром

Відмовтеся від тісного чи занадто вільного одягу, оскільки це може виглядати недбало. Одяг, який пасує, завжди виглядатиме стильно, навіть якщо це не дорогий екземпляр.

Занадто багато прикрас

Не перебільшуйте з прикрасами, оскільки надмірна кількість аксесуарів може виглядати пригнічуюче. Додавайте прикраси, які доповнюють ваш стиль, а не відволікають увагу.

Дотримуйтесь дрес-коду

Важливо дотримуватися дрес-коду, оскільки це вказує на смак та соціальну обізнаність. Розуміння того, який одяг підходить для різних умов і подій, є ключовим аспектом вихованості та гарного стилю.

Нагадаємо, ми вже писали, як створити дорогий образ та не витратити купу грошей.

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