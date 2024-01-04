Щоб була насичена та не злипалась: Як правильно зварити картоплю для салатів

Картопля є одним з найпопулярніших інгредієнтів для салатів. Однак іноді вона може злипатися, що псує вигляд і смак страви, але це можна легко виправити.

Завдяки цим простим хитрощам ваша картопля в салаті буде завжди ідеальною. Щоб цього уникнути, варто скористатися простим методом, яким поділились на сайті pixelinform.

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Виберіть великі картоплини. Вони краще проваряться і не будуть злипатися. Варіть картоплю в мундирі в підсоленій воді. Так вона збереже більш насичений смак і аромат. Після того, як картопля звариться, дайте їй охолонути і зніміть шкірку. Перед нарізкою змастіть ніж рослинною олією без запаху. Це допоможе легко нарізати картоплю і не допустити її злипання.

Щоб картопля була ще смачнішою, додайте в воду при варінні лавровий лист, перець горошком або інші спеції. Якщо ви хочете, щоб картопля була більш м'якою, варіть її трохи довше. Перед нарізкою картоплю можна також трохи просушити паперовим рушником. Це також допоможе уникнути її злипання.

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