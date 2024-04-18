Що означає, коли чорніє срібло на шиї: ви будете вражені

Срібні прикраси - це не лише стильний аксесуар, але й часто й цінний спадок. Та з часом срібло може втрачати блиск і темніти. Це засмучує, адже хочеться, щоб улюблені прикраси завжди радували око. Крім того, з цією неприємністю пов’язано багато прикмет. Про це пише Главред.

Чому срібло темніє?

Потемніння срібла - це природний процес, адже воно не є абсолютно чистим металом. У сплаві завжди присутня мідь, яка реагує на сполуки сірки в навколишньому середовищі, утворюючи темний наліт.

Ось деякі фактори, які можуть пришвидшити потемніння срібла:

Стрес: Посилене потовиділення, яке супроводжує stres, призводить до збільшення концентрації сульфатів, що й окислюють срібло.

Посилене потовиділення, яке супроводжує stres, призводить до збільшення концентрації сульфатів, що й окислюють срібло. Фізична активність: Під час спорту або інших активностей людина більше пітніє, що також веде до потемніння прикрас.

Під час спорту або інших активностей людина більше пітніє, що також веде до потемніння прикрас. Контакт з хімічними речовинами: Побутова хімія, косметика, хлорована вода в басейні можуть негативно впливати на срібло.

Побутова хімія, косметика, хлорована вода в басейні можуть негативно впливати на срібло. Вологий клімат: Морська вода, вологе повітря - все це сприяє окисленню металу.

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Народні прикмети про потемніння срібла

З давніх часів люди вірили, що потемніння срібних прикрас може мати містичний сенс. Ось деякі з таких прикмет:

Почорніння натільного хрестика:

Втрата сил і життєвої енергії.

Злочин або гріх, який потребує покаяння.

Вплив псування або пристріту.

Потемніння інших срібних прикрас:

Попередження про небезпеку, яку вдалося уникнути.

Зв'язок зі світом духів.

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