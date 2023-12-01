Що змушує людину передчасно старіти: лікарі застерегли від поширених помилок

Старіння є природним процесом, але є певні фактори, які можуть пришвидшити його, включаючи дієту та режим догляду за шкірою.

Деякі поширені помилки, які можуть сприяти передчасному старінню шкіри, включають споживання оброблених продуктів, що містять багато солі та цукру, пропуск сонцезахисного крему та засинання з макіяжем, пише видання SheFinds, яке зібрало коментарі лікарів та експертів з краси, що знаються на здоров'ї шкіри.

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Фахівці поділилися шістьма поширеними помилками, які призводять до швидшого утворення зморшок і в’ялості шкіри.

1. Споживання оброблених продуктів

Оброблені продукти, як правило, містять багато натрію, цукру та шкідливих жирів. Ці інгредієнти можуть сприяти зневодженню шкіри, що може призвести до появи зморшок.

Замість того, щоб їсти багато оброблених продуктів, вибирайте свіжі фрукти, овочі та цільнозернові продукти. Ці продукти містять важливі поживні речовини, які можуть допомогти зберегти здоров’я шкіри.

2. Ігнорування сонцезахисного крему

Сонце — це найбільший фактор, що сприяє старінню шкіри. Ультрафіолетове (УФ) випромінювання сонця може пошкодити колаген і еластин, які відповідають за пружність шкіри.

Щоб захистити свою шкіру від сонця, завжди наносите сонцезахисний крем з фактором захисту від сонця (SPF) не менше 30. Наносьте сонцезахисний крем щодня, навіть у хмарну погоду.

3. Сон з макіяжем

Макіяж може забивати пори, що може призвести до появи прищів та інших проблем зі шкірою. Коли ви засинаєте з макіяжем, бруд, жир і бактерії можуть накопичуватися на шкірі, що може прискорити старіння.

Щоб запобігти цьому, завжди знімайте макіяж перед сном. Використовуйте м’який очищувач, щоб видалити макіяж і бруд з обличчя.

4. Куріння

Куріння — це один із найгірших шкідливих звичок для здоров’я шкіри. Куріння може пошкодити колаген і еластин, що може призвести до появи зморшок.

Кидайте курити. Це найкраще, що ви можете зробити для свого здоров’я та здоров’я своєї шкіри.

5. Недосипання

Недосипання може мати негативний вплив на ваше загальне здоров’я, включаючи здоров’я шкіри. Коли ви не висипаєтеся, ваш організм виробляє більше кортизолу, гормону, який може сприяти старінню шкіри.

Щоб отримати найкращу підтримку шкіри, намагайтеся спати від семи до восьми годин щоночі.

6. Нестача вологи

Вода необхідна для всіх функцій організму, включаючи здоров’я шкіри. Коли ви не п’єте достатньо води, ваша шкіра може стати сухою і зморшкуватою.

Щоб підтримувати здоров’я шкіри, пийте не менше восьми склянок води щодня.

Виконуючи ці прості поради, ви можете допомогти запобігти передчасному старінню шкіри та зберегти її молодий вигляд.

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