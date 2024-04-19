Що такого цінного є в магнії, що його люди самі собі призначають

Часто можна чути від лікарів: "Зараз дуже напружений час, попийте магній". Особливо зараз. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

І я знаю точно, що багато людей купують в аптеці препарати магнію без призначення лікаря і п’ють на всяк випадок, щоб уникнути наслідків стресу. Так що ж це за мінерал і з "чим його їдять"?⁣⁣⠀

Магній бере участь в понад 300 метаболічних реакціях в організмі. З тих, які ми можемо відчувати на собі - надання енергії, регулювання артеріального тиску, передавання нервових сигналів, а також розслаблення м’язів. У разі дефіциту магнію ми можемо відчувати втому, яка не відповідає виконуваній роботі, можливі стрибки тиску, перебої в роботі серця, головні болі, апатія, відчуття оніміння, судоми в кінцівках, посмикування повік, безсоння...⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Крім того, магній бере участь в синтезі білків, сприяє підтримці здоров’я кісток і зубів, а також регулює процес ділення клітин. Він сприяє підтримці психологічних функцій (пам’ять, мова, мислення, увага і т. д.). Цим, зокрема, пояснюється його "антистресова" дія.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Брак магнію у жінок провокує болісні менструації, випадання волосся, розшарування, ламкість нігтів. І на цьому його функції в організмі не закінчуються.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Магній також контролює роботу клітин міокарда. І, нарешті, він впливає на нормальний перебіг вагітності: відповідає за здоровий сон майбутньої мами, запобігає підвищенню тонусу матки, спонтанним викидням. Добова потреба в магнії становить 400-420 мг для чоловіків старше 19 років і 310-320 для жінок (і треба додати ще 40 мг вагітним для здорового розвитку плоду). Ми повинні задовольняти потребу в магнії продуктами харчування - рослинною, тваринною їжею і водою.

⁣Велика кількість магнію міститься в овочах з листям темно-зеленого кольору, оскільки магній - важливий компонент хлорофілу, зеленого пігменту рослин. Також багато його в морських водоростях, наприклад, в морській капусті, морепродуктах. Є він і в бобових, рибі, м’ясі горіхах, сухофруктах, овочах і фруктах. До речі, багато магнію містить м’ясо равликів…⁣⁣⠀⁣⁣⠀