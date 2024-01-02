Що таке синці на тілі та чому вони виникають

Деякі люди можуть отримувати синці навіть без видимої причини, але фахівці розкрили, що стоїть за цим явищем. За даними лікарів, синці можуть бути більш виразними у тих, хто має певні особливості здоров'я.

Забій на тілі або синці виникають внаслідок пошкодження кровоносних судин, що може відбуватися при травмах чи фізичних ударах. Проте, науковці додають, що деякі люди стають більш схильними до цього явища навіть без зовнішніх втручань, пише Live Science.

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Клінічна медсестра Террі Фостер зазначає, що синці, які з'являються без зрозумілої причини, можуть свідчити про можливі основні захворювання, такі як захворювання крові. Такі випадки вимагають обстеження медичним працівником.

Представники MedlinePlus пояснили, що синці виникають, коли кров витікає з пошкоджених кровоносних судин та затримується під шкірою, змінюючи свій колір від червоного до синього та зеленого. Синці зникають з часом, але їхній зовнішній вигляд може відрізнятися.

Гемоглобін, який надає крові її колір, грає важливу роль у зміні відтінку синців. Спочатку червоний від гемоглобіну поступово перетворюється на синій, фіолетовий та зелений, коли руйнується через вплив кисню та інших молекул.

Спеціалісти також наголошують, що деякі медикаменти, такі як болезаспокійливі та ліки, що розріджують кров, можуть підвищити схильність до синців. Люди, які приймають такі ліки, можуть виявити синці, навіть без явних пошкоджень або травм.

Синці — це не тільки результат фізичних травм, але й можливий індикатор стану здоров'я. Спеціалісти радять бути уважними до синців, що з'являються без відомих причин, і вчасно звертатися до медичного фахівця для професійної консультації та діагностики.

Що робити, коли з'явився синяк

Якщо ви лишень отримали забій, треба завадити розростанню синця. Для цього можна використовувати холодний компрес, аптечний крем чи гель, тримати забите місце вище рівня серця. Знеболювальне можна приймати лише в крайньому разі.

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За добу після травми синець вже повністю сформований. Кров у місці забитого місця темніє, що віддає синім, фіолетовим зеленуватим відтінком на поверхні шкіри. На цій стадії синець вже не вдасться зменшити, але можна пришвидшити його розсмоктування. Для цього можна використовувати теплі компреси, креми з рослинними екстрактами та вітамінами, знеболювальне.

У перші 24 години після травми можна використовувати аптечні креми чи гелі на основі диметилсульфоксиду, гепарину та диклофенаку. Вони мають протинабрякову та протизапальну дію.

Якщо синець знаходиться на нозі чи руці, підніміть цю кінцівку вище рівня серця. Це допоможе крові відливати від місця пошкодження.

Також можна використовувати креми з рослинними екстрактами та вітамінами. Так, мазь або гель на основі екстракту арніки зменшує набряки та прискорює регенерацію. Крем з вітаміном К покращує згортання крові та сприяє відновленню пошкоджених капілярів та судин. Гель алое зменшує біль та знижує запалення. Крем з вітаміном С має протизапальні властивості та покращує загоєння ран.

Зверніть увагу, що ці поради є загальними. Якщо синець великий або болючий, краще звернутися до лікаря.

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