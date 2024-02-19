Що з'їсти, щоб підняти настрій: продукти, які допомагають боротися з депресією

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Зміна погоди не привід сумувати, тому що осінь ще буде теплою і з яскравими фарбами. Які продукти, здатні піднімати настрій і допомагають боротися з депресією:

1. Жирна морська риба, волоські горіхи багаті протизапальними жирними кислотами, які полегшують симптоми тривожності і депресії. Особливо корисні сирі горіхи, вони більш ефективні в боротьбі з нудьгою.

2. Цільнозернові крупи – вони містять триптофан, амінокислоту, яка сприяє виробленню серотоніну і мелатоніну. Серотонін покращує настрій і розслабляє, а мелатонін регулює цикли сну.

3. Свіжі та заморожені ягоди - завдяки наявності антиоксидантів, знижують тривожність і депресію. Крім того, в них багато вітаміну C, який знижує рівень кортизолу, що теж послаблює відчуття тривоги.

4. Молочні продукти - іноді пригнічений настрій може бути пов'язаний зі зниженням рівня цукру в крові. Не обов'язково відразу налягати на солодке. Продукти з правильним співвідношенням вуглеводів і білків здатні привести рівень цукру в норму, наприклад, несолодкий йогурт.

5. І, звичайно, гіркий шоколад - відмінний природний антидепресант. Какао міститься в шоколаді сприяє виділенню серотоніну, який покращує настрій. Але це висококалорійний продукт. Вам відомо - 25 грамів на добу – оптимальна кількість чорного шоколаду для дорослої людини.

Також пам’ятайте, що порушення функції щитоподібної залози, анемічні стани, дефіцит вітамінів та мінералів, харчова алергія може сприяти розвитку депресії. Правильно підібране харчування покращить ситуацію.

Будьмо здорові!