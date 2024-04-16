Що зробити з яблунями, щоб плоди були величезними: поради досвідчених садівників

Як підгодовувати яблуні, щоб отримати великі яблука

Яблука – це не просто смачно, але й корисно! А щоб ваш сад ломився від цих дарів природи, важливо правильно доглядати за яблунями.

Дотримуйтесь цих простих правил, якими поділились досвідчені садівники на сайті napensii.ua, і ваш сад буде радувати вас яблуками-чемпіонами.

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Підживлення – запорука щедрого врожаю

Азот: Цей елемент – головний герой весни та початку літа. Він дає яблуні сили для росту та розвитку зеленої маси.

Цей елемент – головний герой весни та початку літа. Він дає яблуні сили для росту та розвитку зеленої маси. Фосфор та калій: Ці два елементи – вірні друзі яблуні протягом всього сезону. Фосфор допомагає утворювати корені та квіткові бруньки, а калій робить рослину стійкою до хвороб та шкідників.

Поливайте правильно!

Яблуня – дерево, яке любить воду.

Регулярний полив – запорука здоров'я та рясного врожаю.

Особливо важливо поливати яблуню під час цвітіння та плодоношення.

Не забувайте про помірність: надмірне зволоження може призвести до гниття коренів.

Чим підгодувати яблуню влітку?

Коли на яблуні з'являються перші плоди, їй потрібна допомога у вигляді калійно-фосфорних добрив.

Рецепт чудо-суміші:

150 г нітрофоски

10 г гумату натрію

30 літрів води

Змішайте все це, і ваша яблуня скаже вам "дякую" рясним врожаєм!

Не забудьте про осінній догляд!

Після збирання врожаю яблуні також потребують вашої турботи. Адже саме зараз закладаються основи для майбутнього врожаю.

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