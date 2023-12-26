Що зробити зі штучною ялинкою, щоб вона виглядала не гірше ніж справжня

Як сформувати та прикрасити штучну ялинку, щоб вона виглядала як жива

Штучна ялинка – прекрасна альтернатива живому дереву. Вона не вимагає догляду та не псує довкілля. Однак, іноді штучна ялинка виглядає трохи "голою".

Слідуючи цим порадам, ви зможете створити красиву та пишну штучну ялинку, яка стане прикрасою вашого будинку на Різдво. Щоб ваше дерево не виглядало "бідно", можна скористатися наступними порадами з сайту Prostoway.

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Формуйте крону. Кожну гілку потрібно розправити і розпушити. Також не варто, щоб гілки прилягали до стовбура. Це допоможе створити більш об'ємний вигляд.

Розміщуйте гілки в шаховому порядку. Це допоможе заповнити простір між ярусами та уникнути пустоти.

Це допоможе заповнити простір між ярусами та уникнути пустоти. Забезпечте рівномірну відстань між ярусами.

Подбайте про стовбур. Він повинен мати зелений колір. В іншому випадку навіть пишні гілки будуть виглядати не так ефектно. Щоб приховати коричневий стовбур, можна обмотати його зеленим дощиком або скотчем.

Ось кілька додаткових порад, які допоможуть зробити штучну ялинку ще більш пишною:

Використовуйте штучні ялинові гілки. Вони додадуть дереву додаткового об'єму та реалістичності.

Вони додадуть дереву додаткового об'єму та реалістичності. Додайте до ялинки гірлянди та іграшки. Вони допоможуть замаскувати будь-які недоліки.

Вони допоможуть замаскувати будь-які недоліки. Не забувайте про світло. Правильно розміщене освітлення може візуально збільшити розмір ялинки та зробити її більш пишною.

Нагадаємо, ми вже писали, як бюджетно прикрасити новорічну ялинку.

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