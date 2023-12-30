Що стається з тілом людини після смерті: наукове пояснення (відео)

Смерть людини - це припинення життєдіяльності організму. Вона характеризується зупинкою серця, дихання та мозкової діяльності. Смерть може бути викликана різними причинами.

Екосистема розкладання сприяє розвитку каскаду реакцій, які перетворюють тіло на скелет, пише IFLScience.

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Після того як серце людини перестає битися, тіло починає повільно розкладатися на клітинному рівні. Потім бактерії, тварини та навіть сам організм починає перетравлювати внутрішні органи й тканини.

Після клінічної смерті, коли серце перестає битися, клітини втрачають джерело кисню для виробництва енергії. Клітини можуть перейти до анаеробного дихання, що виробляє молочну кислоту та є енергоефективним процесом. Клітинний транспортний механізм припиняє працювати, і клітини втрачають здатність обмінюватися з позаклітинним середовищем.

Коли клітини починають руйнуватися, це призводить до некрозу, який є необоротним процесом. Розрив лізосом в клітині призводить до виходу ферментів та лізосом на зовнішню сторону, що пошкоджує сусідні клітини.

Внутрішні умови клітини погіршуються, що активує каскад клітинної смерті.

Як відбувається розпадання тіла та як діє екосистема розкладання:

Бактерії в кишечнику розпочинають споживати тканини тіла, що призводить до розпадання та утворення летких органічних сполук.

Запах мертвого тіла виникає від летких органічних сполук, які приваблюють комах.

Смерть визначається як збій біологічних систем, який перешкоджає поверненню до хімічної рівноваги. Спрощено кажучи, це процес, коли організм розпадається, а екосистема розкладання розвивається, забезпечуючи нове життя.

Цей унікальний погляд на смерть розширює наше розуміння того, що відбувається після того, як настає остання мить.

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