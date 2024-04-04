Що приготувати вечерю всього за півгодини: поради досвідчених кулінарів
Що зробити на вечерю за 30 хвилин
Втомилися від довгих годин на кухні? Хочете приготувати щось швидке, ситне й апетитне? Тоді цей рецепт тюфтелів у духовці для вас.
Рецептом поділились на сайті prostoway.com. Замість томатної пасти можна використовувати свіжі помідори. До соусу можна додати зелень (петрушку, кріп). Тюфтелі можна приготувати на пару або в мультиварці.
Читайте також: Господині розповіли рецепт омлету з кабачками на сніданок
Інгредієнти:
- 500 г фаршу (яловичий, свинячий або курячий)
- 1 скибка білого хліба
- 1 цибулина
- 1 морква
- 2 ст. л. томатної пасти
- 2 ст. л. сметани
- 1 ст. л. борошна
- Сіль, перець за смаком
- Олія для смаження
Приготування:
- Замочіть хліб у воді на 5 хвилин, потім відіжміть.
- До фаршу додайте сіль, перець, хліб і ретельно вимішайте.
- Відбийте фарш кілька разів, щоб тюфтелі вийшли ніжними.
- Сформуйте з фаршу кульки й обсмажте їх на сковороді до золотистого кольору.
- Перекладіть тюфтелі в глибоку сковороду або казан.
- Обсмажте нарізану цибулю та моркву, додайте до тюфтелів.
- Приготуйте соус: змішайте воду, томатну пасту, сметану, борошно, сіль і перець. Залийте соусом тюфтелі.
- Запікайте в духовці при 180°C протягом 15-20 хвилин.
- Поки тюфтелі запікаються, приготуйте гарнір (рис, макарони, картоплю).
- Подавайте тюфтелі з гарніром і соусом.
Смачного!
Радимо також звернути увагу на рецепт гарбузової каші.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!