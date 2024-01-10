Що поставити до холодильника, аби позбутися неприємного запаху

Часто неприємні запахи можуть з'явитися у холодильнику, навіть при дотриманні порядку та чистоти. Зокрема, запах може походити від продуктів або через неправильну температуру роботи техніки.

Проте існують поради, які допоможуть назавжди позбутися неприємного запаху у вашому холодильнику. Зокрема, ви можете скористатися народними засобами.

Харчова сода:

Для цього розведіть соду в мисці з водою та поставте до задньої стінки холодильника. Щоб позбутися запаху протухлої їжі, висипте упаковку харчової соди на деко та залиште на ніч в холодильнику, вранці запахи зникнуть.

Яблучний оцет:

Змішайте яблучний оцет із водою в пропорції 1:3 і доведіть до кипіння. Перелийте в металеву миску, дайте трохи охолонути і поставте в холодильник на 5 годин.

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Кава:

Розложіть 100-150 грамів меленої кави на папір і помістіть на полицю холодильника.

4. Активоване вугілля:

Помістіть таблетки активованого вугілля у кілька мішечків та розмістіть по всіх полицях холодильника. Це допоможе назавжди позбутися неприємного запаху.

5. Лимон:

Найпростішим способом є використання лимона. Просто розріжте його та залиште його на кілька годин в холодильнику.

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