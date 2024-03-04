Що подивитися з дітьми увечері: фільми та мультики для сімейного кіносеансу

Хочете провести незабутній вечір з дитиною? Сімейний кіносеанс – це чудовий спосіб зблизитися, посміятися та пережити емоції разом.

UAportal пропонує 10 чудових фільмів та мультиків для сімейного вечора. Вони припадуть до душі як дітям, так і дорослим:

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1. "Нескінченна історія"

Фантастична казка з глибоким сенсом, яка зачаровує глядачів будь-якого віку.

2. "Мері Поппінс"

Чарівна історія про няню, яка вчить дітей вірити в чудеса.

3. "Мій сусід Тоторо"

Добрий і щирий мультфільм від Хаяо Міядзакі, який сподобається всім без винятку.

4. "Казки на ніч"

Легка комедія про силу мрій та щирості.

5. "Дамбо"

Історія про маленьке слоненя, яке вчить нас любити себе такими, якими ми є.

6. "Фантастичні звірі та де їх шукати"

Чудова можливість познайомитися з чарівним світом Гаррі Поттера.

7. "Прибулець"

Фільм про справжню дружбу між хлопчиком та інопланетянином.

8. "Тім Талер і проданий сміх"

Історія про те, що справжні цінності не можна купити за гроші.

9. "Щоденник слабака"

Весела історія про життя школяра, яка змусить вас сміятися до сліз.

10. "Диво"

Душевний фільм про хлопчика з особливостями, який вчить нас доброті та співчуттю.

Оберіть фільм, який припаде вам до душі, приготуйте попкорн і ковдру, і насолоджуйтесь сімейним вечором.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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