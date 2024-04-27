Що посадити в саду заміть гортензій та петуній: правила догляду за абутілоном

Абутілон – це мальовнича квітуча рослина з сімейства Мальвових, родом з Південної Америки. Її пишне цвітіння та декоративне листя, схоже на кленове, роблять її улюбленцем багатьох квітникарів.

Догляд за абутілоном не є складним, якщо знати деякі нюанси. Якщо ви хочете виростити цю неймовірну квітку у себе вдома, слідуйте порадам з сайту noviydoctor.com.

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Освітлення: Абутілон – світлолюбна рослина, їй потрібно кілька годин прямого сонячного світла на день. Найкраще місце для неї – вікна східної або західної орієнтації, або південне вікно. Глибоко в кімнаті цвітіння малоймовірне. Взимку рекомендується розміщувати рослину на південному вікні.

Температура: В період активного розвитку (весна-літо) абутілон добре переносить звичайну кімнатну температуру. Найкраще росте в прохолодній кімнаті. З кінця осені до початку весни, коли тривалість світлового дня скорочується, бажано підтримувати температуру +12…+13°С.

Полив: З весни до середини осені, коли рослина активно росте та цвіте, її потрібно рясно поливати. Взимку, коли абутілон перебуває в стані спокою, полив скорочують, щоб запобігти витягуванню пагонів, скиданню листя та кореневій гнилі.

Вологість: Абутілон добре переносить звичайну кімнатну вологість. У літню спеку можна обприскувати рослину теплою м'якою водою. В інші пори року обприскування не є обов'язковим, а взимку воно може бути шкідливим.

Підживлення: З квітня до серпня абутілон підживлюють спеціальними комплексними добривами для квітучих кімнатних рослин кожні 2 тижні. Органічні добрива можна використовувати раз на сезон. Взимку підживлення припиняють.

Пересадження: Пересадку абутілона проводять щовесни в поживний ґрунтовий субстрат (в рівних частинах: дернова, листова, торф'яна земля, перегній та пісок). Новий горщик повинен бути лише трохи більшим за старий, адже пересадка у великий горщик може затримати цвітіння. Дорослі рослини (від 3 років) пересаджують раз на 2-3 роки. Щорічно корисно оновлювати верхній шар ґрунту.

Розмноження: Абутілон легко розмножується верхівковими живцями, які залишаються після обрізки. Укорінювати їх можна у воді, піску або легкому, пористому ґрунті при температурі +25⁰С.

Абутілон – це красива та невибаглива рослина, яка стане чудовою окрасою вашої домівки. Дотримуючись простих правил догляду, ви зможете довгі роки насолоджуватися його пишним цвітінням.

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