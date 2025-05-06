Що посадити біля малини, щоб не розросталась: поради городників

Надмірне розростання малини — доволі типова ситуація в саду. На перший погляд це не надто велика проблема, але якщо кущі починають заважати іншим рослинам і самі втрачають урожайність через перенапруження кореневої системи, ситуація потребує втручання. Замість того щоб постійно обрізати пагони, можна піти іншим шляхом — обмежити ріст малини за допомогою рослин-конкурентів. Вони "змагатимуться" з нею за вологу й поживні речовини, стримуючи її надмірний розвиток.

Одним із природних обмежувачів малини вважається щавель. Його присутність поруч з чагарником негативно впливає на ріст коренів малини, оскільки рослина виділяє специфічні речовини, які уповільнюють їх розвиток. Щоб цей метод спрацював, щавель потрібно висаджувати щільною смугою шириною щонайменше пів метра. Втім, потрібно враховувати, що щавель також активно розростається, тому йому потрібен регулярний догляд. Про це пише Уніан.

Ще один ефективний варіант — квасоля. Її малина уникає через запах, а також через симбіоз із бактеріями, які збагачують ґрунт азотом. Надлишок азоту стимулює утворення листя, але стримує ріст коренів, що ідеально підходить для контролю малинника.

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Також варто звернути увагу на метлюг — однорічну рослину з потужною кореневою системою. Вона активно поглинає вологу й поживні речовини, які інакше дісталися б кореням малини, а також створює затінення, що гальмує розвиток нових пагонів.

Ще одним несподіваним, але ефективним сусідом може стати кукурудза. Якщо малинник знаходиться, наприклад, на краю городу, її можна висадити вздовж меж — вона, як і щавель, допоможе зупинити поширення малинових кущів.

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