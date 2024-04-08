Що покласти в дорожню аптечку
При кишкових інфекціях:
~ регідрон
~ АЦЦ-600
~ ентерол (сахароміцети буларді)
~ ентеросгель/атоксил/смекта
~ ентерофурил (протимікробний)
При запорі "хвороба подорожуючих":
~ гліцеринові свічки
~ сенна (зручно в препараті Чистотон овес від Naturline)
~ кора крушини
~ Псіліум + яблучний пектин
При шкірних проблемах:
~ перекис водню (порізи)
~ пантенол (сонячні опіки)
~ левомеколь (садна, подряпини)
~ сульфаргін (гнійні та опікові рани)
~ бальзам червоний слон, кордіамін на краплях (для відлякування комах, про укусах комах, лише зовнішнє застосування)
При ГРВІ та t•C:
~ вітамін Д
~ віт. С
~ цинк
~ pau d' Arco
~ колоїдне срібло
~ GSE
~ електроліти (є на iherb або регідрон)
За відсутності доступу до нормальної їжі:
~ гречані пластівці
~ мелене насіння льону
~ мед
~ пастила
~ кокосові та яблучні чіпси
~ органічний зелений/трав'яний чай
~ чайник-кухоль
При гастриті:
~ альмагель А (у стиках)
~ мелене насіння льону (робити настій)
~ GL-Encap Thorne
~ мастика
~ слизький в'яз/slippery elm
~ червоне
А що ви зазвичай берете із собою в дорогу?