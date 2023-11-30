Що подарувати дитині на Миколая: 10 найкращих ідей

Від 2023 року православні християни відзначають свято святого Миколая Чудотворця 6 грудня (раніше – 19 грудня). Цей день вважається одним з найулюбленіших свят у дітей, адже саме на Миколая вони отримують подарунки.

За традицією, святий Миколай приносить подарунки "слухняним дітям", а непослухам – кладе під подушки різочки (гілочки з верби, чи інших дерев). Тому перед святом діти пишуть листи Миколаю, в яких просять подарунків і обіцяють бути слухняними.

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Які ж подарунки заведено дарувати дітям на День святого Миколая

При виборі подарунка для дитини важливо враховувати її вік і захоплення. Також, не варто забувати про те, що подарунок повинен бути якісним і безпечним.

Зазвичай цього свята діти отримують улюблені солодощі. Однак, якщо ви обмежуєте дитину в поїданні шоколаду, цукерок чи печива, то можна обрати й інші варіанти подарунків, яким дитина буде рада.

Іграшки. Це найулюбленіший подарунок серед дітей. На Миколая можна подарувати будь-яку іграшку, яка сподобається дитині. Це можуть бути м’які іграшки, конструктори, машинки, ляльки тощо.

Книжки. Книги – це корисний і цікавий подарунок для дітей. Вони допоможуть дитині розвинути свою фантазію, уяву і кругозір. Поцікавтеся у дитини, чи любить вона читати та які саме книги. Набори для творчості. Це може бути м'який пластилін, набір олівців, фломастерів, крейди тощо.

Одяг і взуття. Якщо дитині потрібно щось нове з одягу або взуття, можна подарувати це їй на Миколая. Особливо якщо вона хоче чогось незвичайного. Наприклад комбінезон кугурумі, чи костюм любленого супергероя.

Техніка. Якщо у дитини є захоплення, пов’язані з технікою, можна подарувати їй на Миколая щось із цієї сфери. Це може бути планшет, смартфон, ноутбук – все залежить від ваших фінансових можливостей.

Настільна гра. Це можуть бути настільні ігри зі сценаріями улюблених ігор чи казок. Дитина може грати сама, з друзями або з батьками.

Іграшки антистрес – на ринку представлено безліч подібних іграшок для дітей різного віку.

Інтерактивний вихованець. Подібна забавка підійде для дітей, які мріють про хатню тварину. Такі іграшки дозволять дитині навчитися доглядати спочатку за іграшкою, щоб з'ясувати, чи готова вона бути відповідальною за справжню тварину.

Бюджетний варіант. Якщо ви обмежені у фінансових витратах, спробуйте підготувати для дитини подарунок, виготовлений власноруч. Це буде оригінальний подарунок, наприклад зробіть з підручних матеріалів іграшку, або фотокалендар зі світлинами своєї дитини, можна надрукувати сімейне фото на чашку, чи оригінально прикрасити чохол смартфона вашої дитини.

Нагадаємо, UAportal також розповів про історію Дня святого Миколая, традиції свята, та що не варто робити у цей день.

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