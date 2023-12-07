Що означає котяче 'ном-ном-ном': фахівці пояснили мову тварин

Кішки, як і люди, мають свій унікальний спосіб спілкування. Вони використовують різні звуки, щоб висловити свої емоції, потреби та реакції на навколишнє середовище.

Одним із поширених котячих звуків є "ном-ном-ном". Ви можете чути його, коли ваша кішка їсть або коли вона висловлює несхвалення.

Чи означає це, що ваш кіт говорить "ном-ном-ном", бо йому подобається їжа, пояснили фахівці з Аnimalreport.net.

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Зазначається, що хоча деякі коти видають цей звук, коли вони насолоджуються їжею, більшість котів роблять це, коли вони відчувають "володіння їжею" або незахищеність під час їди.

Коли кіт їсть, він може відчувати, що його їжу можуть відібрати. Цей звук може бути способом сказати іншим котам або людям, щоб вони залишалися подалі.

Звичайно, не всі коти роблять це. Деякі коти можуть мовчати під час їжі, а інші можуть видати інші звуки, наприклад, муркотіти або шипіти.

Якщо ви помітили, що ваша кішка видає звук "ном-ном-ном" під час їжі, важливо звернути на це увагу. Це може бути ознакою того, що вашій кішці потрібен вільний простір під час їжі.

Розуміння котячих звуків може допомогти вам краще налагодити зв'язок зі своїм котячим другом.

Раніше фахівці сказали, як надовго можна залишити кота наодинці.

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