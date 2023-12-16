Що одягнути на Новий рік: Андре Тан дав модні поради (фото)

Через декілька тижнів світ буде святкувати Новий 2024 рік. Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, який образ варто створити на це свято.

Про це він розповів у своєму Instagram. Він зазначив, що одяг розкриває нас і дарує потрібні відчуття.

"2024 рік буде роком Зеленого Дерев'яного Дракона. Він уособлює вдачу, і щоб залучити її, важливо обрати новорічне вбрання в відповідних відтінках та матеріалах", – сказав Андре Тан.

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Що одягнути на Новий рік:

Кольори:

Андре Тан радить звернути увагу на:

- чорний – універсальний колір, який підійде до будь-якого образу. Він символізує силу, елегантність та містичну енергію;

- червоний – символізує щастя, енергію, любов і удачу в китайській культурі;

- зелений – колір миру, спокою і самого дракона, проте людям, що народилися у рік Дракона не варто одягати зелені речі;

- золотий – колір багатства та процвітання. Його потрібно одягнути, якщо ви хочете залучити у своє життя достаток і благополуччя. Проте дизайнер радить використовувати його акцентно.

Пір'я:

Вважається одним з улюблених елементів дракона.

Блиск і паєтки:

Ці елементи нагадують драконячу луску.

Оксамит, шовк, атлас та парча:

Зі слів Андре Тана, зелений дракон любить розкіш та пафос, а ці матеріали асоціюються з лакшері образами.

"Тому щоб задобрити символ року раджу зупинитися на дорогих і ефектних тканинах", – сказав він.

Яскраві аксесуари:

Це можуть бути кільця, браслети, кольє. Вони можуть бути масивними та помітними, це приверне увагу дракона і схилить вдачу на вашу сторону.

"Будьте сміливими у виборі образа цього року, проявіться так, як не робили цього раніше", – порадив дизайнер.

Нагадаємо, український дизайнер Андре Тан назвав моделі одягу, які варто купувати, якщо ви хочете носити їх довго та бути стильними. Ці речі залишаться актуальними тривалий час.

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