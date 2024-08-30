Що потрібно встигнути зробити на дачі до холодів: поради городників та садівників

Наближається золота пора осені, а це означає, що пора підготувати наш сад до зимового спокою. Багато хто вважає, що з приходом холодів роботи в саду закінчуються, але це далеко не так. Саме зараз, наприкінці серпня, варто приділити особливу увагу нашим зеленим улюбленцям, щоб вони зустріли весну у всій красі. Про це пише allua.

Дерева та чагарники: підготовка до зими

Серпень – ідеальний час для того, щоб видалити з дерев і чагарників сухі, пошкоджені або хворі гілки. Це допоможе рослинам краще перенести зиму і сприятиме їхньому омолодженню. Незважаючи на те, що осінь вже на порозі, деревам все ще потрібна волога. Регулярний полив допоможе їм сформувати міцніші квіткові бруньки, які забезпечать рясне цвітіння наступної весни. Розпушування ґрунту навколо дерев забезпечить кращий доступ кисню до коріння, що сприятиме їхньому здоровому розвитку.

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Овочі: останні штрихи

Якщо ви ще не встигли зібрати весь урожай моркви, саме час це зробити. Не забудьте прорідити грядки, щоб кожен коренеплід мав достатньо місця для росту. Перевірте інші овочеві культури, що ростуть на вашій ділянці. Можливо, деякі з них вже готові до збирання.

Квіти: пересадка та догляд

Кінець серпня – чудовий час для пересадки багаторічних квітів. Виберіть для них сонячне місце, щоб вони встигли добре укоренитися до настання холодів. Підгодуйте квіти осінніми добривами, які допоможуть їм зміцніти перед зимою.

Ягідні культури: підготовка до наступного сезону

Зараз саме час посадити нові кущі полуниці. Вони встигнуть добре укоренитися і наступного року порадують вас рясним урожаєм.

Ретельний догляд за садом восени – запорука його здоров’я і краси наступної весни. Не нехтуйте цими простими порадами, і ваш сад буде радувати вас своїм цвітінням і плодами ще багато років.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно обрізати дерева та кущі.

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