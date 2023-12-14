Що треба додати у воду до ялинки, щоб голки не осипалися

Жива ялинка – невід'ємний атрибут святкового декору. Однак, щоб вона радувала око якомога довше, потрібно знати, як правильно за нею доглядати.

Про це пише Ukr.media.

Вибирайте здорове дерево

При виборі ялинки зверніть увагу на її зовнішній вигляд. Дерево має бути зеленим, без жовтих або сухих голок. Гілки повинні бути пружними, а стовбур – прямим.

Зрізуйте ялинку правильно

Зрізати ялинку потрібно гострим ножем або секатором. Зріз повинен бути косим, щоб дерево могло краще вбирати воду.

Поставте ялинку в прохолодне місце

Ялинку потрібно поставити в прохолодне місце, де температура не перевищує 15 градусів тепла. Поблизу неї не повинно бути джерел тепла, таких як батареї або камін.

Підливайте ялинку регулярно

Ялинку потрібно підливати регулярно, щоб земля в горщику була завжди вологою. Воду для поливу потрібно брати холодну і відстояну та додати в неї спеціальний засіб для підтримання свіжості квітів.

Обприскуйте ялинку

Щоб ялинка не обсипалася, її потрібно щодня обприскувати водою. Це допоможе підтримувати вологість повітря навколо дерева.

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Видаляйте сухі голки

Якщо на ялинці з'явилися сухі голки, їх потрібно відразу ж видаляти. Це допоможе запобігти поширенню сухості на інші гілки.

Якщо ви хочете, щоб ялинка простояла довше, ви можете використовувати спеціальні засоби для збереження свіжості. Ці засоби можна придбати в квіткових магазинах.

Ще один секрет довговічності ялинки – це вибір виду дерева. Ялиця обсипається менше, ніж сосна, тому вона прослужить вам довше.

Нагадаємо, вчений відповів, яка ялинка екологічніше: штучна чи натуральна.

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