Що треба робити в суботу перед Великоднем: правила та поради від митрополита

Велика субота – це день перед Великоднем, який присвячений спогаду про розп'яття та поховання Ісуса Христа. Цей день має особливу атмосферу спокою та смирення, адже віруючі зосереджуються на глибоких роздумах про жертву Спасителя. У церквах в цей день відбувається урочисте богослужіння, де віруючі згадують про страждання Христа та очікують на його воскресіння. Велика субота – це час для щирої молитви та покаяння. Про це пише ТСН.

Крім того, у цей день віруючі просять у Бога прощення гріхів, дякують за його жертву та моляться за мир у світі. У Велику суботу вони дотримуються суворого посту. Їжа має бути простою та пісною, а розваги та веселощі – недоречними. У цей день віруючі прибирають у домі, готують пасхи та крашанки, а також роблять інші приготування до свята.

Що можна робити в Велику суботу:

Відвідувати богослужіння

Молитися

Допомагати нужденним

Готувати пасхи та крашанки

Прибирати в домі

Читати Біблію

Слухати духовну музику

Розмірковувати про життя та смерть Ісуса Христа

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Чого не можна робити в Велику суботу:

Веселитися та розважатися

Сваритися та лаятися

Вживати алкогольні напої

Їсти м'ясо, молочні продукти та яйця

Займатися тяжкою фізичною працею

Працювати в саду та на городі

Ходити на цвинтар

Велика субота – це не просто день відпочинку, а й час для духовного очищення та єднання з Богом. Використайте цей день, щоб помолитися, покаятися у своїх гріхах і підготуватися до зустрічі Великодня з чистим серцем.

Нагадаємо, ми вже писали, що треба класти у великодній кошик, щоб залучити достаток та щастя.

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