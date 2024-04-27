Що не можна садити біля моркви, щоб вона не виросла дрібною

Які рослини не можна садити у моркви

Морква – популярний овоч, який вирощують на багатьох городах. Щоб отримати багатий урожай, важливо знати, які рослини можна садити поруч з морквою, а які ні.

Дотримуючись цих простих правил сусідства, якими поділились на сайті "РадіоТрек", ви зможете виростити багатий урожай смачної та корисної моркви!

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Сприятливі сусіди:

Цибуля: відлякує шкідників моркви, наприклад, морквяну муху.

відлякує шкідників моркви, наприклад, морквяну муху. Огірки: не шкодять моркві, а також можуть захистити її від деяких хвороб.

не шкодять моркві, а також можуть захистити її від деяких хвороб. Часник: має фітонцидні властивості, які пригнічують ріст бур'янів.

має фітонцидні властивості, які пригнічують ріст бур'янів. Салат: невибагливий до умов вирощування, тому може стати хорошим компаньйоном для моркви.

Небажані сусіди:

Кріп: приваблює шкідників моркви, а також може забирати з ґрунту поживні речовини, необхідні для росту коренеплодів.

приваблює шкідників моркви, а також може забирати з ґрунту поживні речовини, необхідні для росту коренеплодів. Петрушка: виділяє ефірні масла, які можуть негативно впливати на ріст моркви.

виділяє ефірні масла, які можуть негативно впливати на ріст моркви. Аніс: має схожі з петрушкою властивості.

має схожі з петрушкою властивості. Селера: також може пригнічувати ріст моркви.

Важливо:

Не садіть моркву на одному місці два роки поспіль.

Дотримуйтеся сівозміни, щоб ґрунт не виснажувався.

Регулярно прополюйте грядки з морквою, щоб видаляти бур'яни.

Поливайте моркву в міру необхідності, не допускаючи пересихання ґрунту.

Підгодовуйте моркву мінеральними та органічними добривами.

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