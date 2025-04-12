Що не можна одягати на Новий Рік-2025
Наближається Новий рік, і час підготуватися не лише до святкування, але й правильно обрати святковий образ. За версією езотериків, у 2025 році, який пройде під покровительством Зеленої Дерев'яної Змії, важливо звернути особливу увагу на колір та стиль вбрання.
Кольори успіху
Астрологи радять зосередитися на наступній кольоровій палітрі:
- Зелений
- Жовтий
- Коричневий
- Золотистий
- Срібний
Саме ці відтінки, за переконанням фахівців, принесуть благополуччя та удачу в новому році. Про це пише 24 tv.ua.
Кольори, яких варто уникати
- Чорний: символізує апатію та негативну енергію
- Неонові відтінки: можуть викликати агресію у тотемної тварини року
- Фіолетовий: за переконанням астрологів, не до вподоби Зеленій Змії
Додаткові застереження
- Уникайте одягу з секонд-хенду
- Не одягайте старе вбрання, яке ви носили багато років
- Категорично не допускайте неохайних речей з висячими нитками або затяжками
Головне правило - новий образ повинен бути святковим, охайним і відповідати кольоровій гамі року.
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Практичні поради:
- Оберіть нову сукню або костюм
- Віддайте перевагу натуральним матеріалам
- Дотримуйтесь рекомендованої кольорової палітри
Пам'ятайте, що правильно обраний образ - це не лише данина традиціям, але й символічне налаштування на позитивні зміни у власному житті.
Нагадаємо, які страви мають бути на столі у новорічну ніч, щоб весь рік вас супроводжувала удача.
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