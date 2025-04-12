Що не можна одягати на Новий Рік-2025

Наближається Новий рік, і час підготуватися не лише до святкування, але й правильно обрати святковий образ. За версією езотериків, у 2025 році, який пройде під покровительством Зеленої Дерев'яної Змії, важливо звернути особливу увагу на колір та стиль вбрання.

Кольори успіху

Астрологи радять зосередитися на наступній кольоровій палітрі:

Зелений

Жовтий

Коричневий

Золотистий

Срібний

Саме ці відтінки, за переконанням фахівців, принесуть благополуччя та удачу в новому році. Про це пише 24 tv.ua.

Кольори, яких варто уникати

Чорний: символізує апатію та негативну енергію Неонові відтінки: можуть викликати агресію у тотемної тварини року Фіолетовий: за переконанням астрологів, не до вподоби Зеленій Змії

Додаткові застереження

Уникайте одягу з секонд-хенду

Не одягайте старе вбрання, яке ви носили багато років

Категорично не допускайте неохайних речей з висячими нитками або затяжками

Головне правило - новий образ повинен бути святковим, охайним і відповідати кольоровій гамі року.

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Практичні поради:

Оберіть нову сукню або костюм

Віддайте перевагу натуральним матеріалам

Дотримуйтесь рекомендованої кольорової палітри

Пам'ятайте, що правильно обраний образ - це не лише данина традиціям, але й символічне налаштування на позитивні зміни у власному житті.

Нагадаємо, які страви мають бути на столі у новорічну ніч, щоб весь рік вас супроводжувала удача.

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