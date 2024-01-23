Що не можна готувати в алюмінієвому посуді: зіпсують смак страви
Алюмінієвий посуд є одним з найпопулярніших видів кухонного начиння. Він легкий, міцний і має доступну ціну.
Однак, є думка, що алюміній може бути шкідливим для здоров'я. Про це пише ТСН.
Чи шкідливий алюміній?
У чистому вигляді алюміній не є токсичним. Однак, він може вступати в реакцію з кислотами, що містяться в деяких продуктах харчування. У результаті утворюються солі алюмінію, які можуть накопичуватися в організмі і негативно впливати на здоров'я.
Що не можна готувати в алюмінієвому посуді?
До продуктів, які не можна готувати в алюмінієвому посуді, відносяться:
- Кислі страви: борщ, квасоля в томатному соусі, тушкована капуста, маринади, соуси на основі оцту та лимонного соку.
- Кисломолочні продукти: сметана, ряжанка, сир, кефір.
- Продукти, багаті на вітаміни C і E: фрукти, овочі, зелень.
- Солона риба.
Що можна готувати в алюмінієвому посуді?
У алюмінієвому посуді можна готувати страви, які не містять кислот або містять їх у невеликій кількості. До таких страв відносяться:
- Варені м'ясо, риба, овочі.
- Молочні каші.
- Макарони.
- Яйця.
- Страви з тіста.
Як використовувати алюмінієвий посуд безпечно?
Щоб мінімізувати ризик потрапляння солей алюмінію в організм, потрібно дотримуватися таких правил:
- Не готуйте в алюмінієвому посуді кислі страви.
- Не зберігайте в алюмінієвому посуді продукти, які містять кислоти.
- Регулярно мийте алюмінієвий посуд з використанням миючих засобів.
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Альтернатива алюмінієвому посуду
Якщо ви стурбовані можливою шкідливістю алюмінію, ви можете використовувати альтернативні види кухонного начиння. До таких видів відносяться:
- Нержавіюча сталь.
- Емальований посуд.
- Кераміка.
- Чугун.
Ці матеріали не вступають в реакцію з кислотами і не виділяють шкідливих речовин в їжу.
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