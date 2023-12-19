Що не можна робити перед Різдвом: прикмети та забобони

З приходом зими багато людей починають прибирати оселю від старих речей. Однак, згідно з народними прикметами, існують речі, які краще не робити взимку, оскільки це може призвести до невдач і бід.

Про це пише Ukr.media.

Не можна викидати святкові прикраси

Викидання святкових прикрас після закінчення свят може зруйнувати позитивну енергію, яку вони принесли в дім. Тому краще зберігати їх до наступного року. Викидати їх можна тільки в разі пошкодження.

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Не можна викидати улюблений одяг

Улюблені речі часто зберігають у собі енергію і спогади. Вважається, що викидання таких предметів у зимовий період може "перебити" позитивну енергетику. Тому улюблених речей перед Новим роком точно не варто позбуватися.

Не можна викидати сувеніри з подорожей

Сувеніри з подорожей часто несуть у собі дух нових місць і вражень. Існує думка, що викидання їх може призвести до втрати зв'язку з пригодами та зменшення внутрішнього багатства. Тому краще зберігати сувеніри з подорожей, щоб вони нагадували про приємні моменти життя.

Не можна викидати квіткові горщики без рослин

Квіткові горщики без рослин можна наповнити новими квітами або використовувати в декорі. Вважається, що позбавлення від горщиків може стати причиною низки бід і невдач у житті кожної людини. Тому краще не викидати квіткові горщики, а знайти їм нове застосування.

Не можна викидати списки нездійснених бажань

Листки паперу з нездійсненими бажаннями або планами краще не викидати. Адже вони є відображенням наших мрій і прагнень. Якщо бажання чи плани не було реалізовано, слід докласти всіх зусиль, щоб виправити це.

Звичайно, вірити в народні прикмети чи ні - особиста справа кожного. Однак, якщо ви хочете уникнути невдач і бід, краще дотримуватися цих порад.

Нагадаємо, ми вже писали,які новорічні прикраси не варто вішати на ялинку.

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