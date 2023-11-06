Що можна приготувати зі шкірки цитрусових: прості та корисні рецепти
Якщо ви фанат цитрусових і часто вживаєте їх, не поспішайте викидати шкірки, оскільки з них можна приготувати смачні та оригінальні страви.
Пропонуємо вам три цікавих рецепти з сайту "Таблоїд Волині", в яких основним інгредієнтом є цитрусові шкірки. Спробуйте використовувати те, що зазвичай викидаєте в смітник.
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Приправа з лимонної цедри
Ця приправа може служити смачним доповненням до багатьох солодких і солоних страв.
- Ретельно помийте лимон та зріжте його шкірку за допомогою спеціального ножа для цедри або овочечистки, залишаючи білу частину.
- Розкладіть смужки лимонної цедри на тарілці та залиште їх при кімнатній температурі протягом двох днів для висихання.
- З сухої цедри зробіть порошок, використовуючи блендер або кавомолку. Зберігайте приправу в непрозорій ємності з кришкою, що щільно закривається, щоб зберегти аромат.
Апельсинове варення зі шкіркою
Інгредієнти:
- Апельсини - 1 кг
- Апельсинова шкірка - 100 г
- Лимони - 120 г
- Вода - 2,5 л
- Цукор - 100 г
- Чистимо та миємо апельсини, нарізаємо м’якоть та шкірки на кубики.
- Нарізану м'якоть лимона також додаємо в каструлю разом із апельсинами та шкірками, заливаємо холодною водою.
- Після закипання води, готуємо протягом 2 годин.
- Додаємо цукор та варимо ще 15 хвилин.
- Розливаємо готове варення в простерилізовані банки та зберігаємо його.
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Напій з апельсинових шкірок
Інгредієнти:
- Апельсини - 3 шт
- Вода - 5 л
- Цукор - 500 г
- Лимонна кислота - 30 г
- Проріжте шкірки апельсинів за допомогою м’ясорубки, змішайте отриману масу з лимонною кислотою та залійте 800 мл окропленої води. Настоюйте у холодильнику протягом 3 днів.
- З решти води та цукру приготуйте сироп і додайте його до апельсинового пюре.
- Процідіть напій після охолодження.
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