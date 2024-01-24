Що можна додати у борщ, щоб зробити його смак незвичним: поради досвідчених господинь

Борщ – це одна з найпопулярніших страв української кухні. Він улюблений багатьма людьми, але завжди є місце для вдосконалення.

Ось кілька порад з сайту prostoway, які допоможуть вам приготувати ідеальний борщ. Використовуйте свіжі, якісні інгредієнти. Не скупчуйтеся на часнику. Не забувайте про спеції. Варіть борщ на повільному вогні, щоб він не пригорів. Спробуйте ці поради, і ваш борщ обов'язково стане ще смачнішим!

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Додайте цукор

Червоний буряк – це основа борщу, але не завжди він має насичений солодкуватий смак. Щоб виправити це, додайте в борщ 1-2 столові ложки цукру. Це додасть страві баланс і приємний смак.

Варіть з двох видів м'яса

Борщ буде мати більш насичений і цікавий смак, якщо варити його з двох видів м'яса. Наприклад, можна поєднати свинину і яловичину, курку і свинину або навіть яловичину і баранину.

Додайте часник

Часник – це невід'ємний інгредієнт борщу. Він надає страві гостроти і пікантності. Додайте часник (тертий або пропущений через прес) в борщ наприкінці варіння і обов'язково проваріть його протягом 5-10 хвилин. Це зробить часник м'якше і не дозволить йому зіпсувати смак борщу.

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