Що категорично не можна робити на місячне затемнення 5 травня
У ніч з 5 на 6 травня відбудеться напівтіньове місячне затемнення. Такі явища зазвичай супроводжуються низкою забобон та заборон.
Періодом затемнення вважають 9 годин до і після астрономічного явища. Саме у цей час потрібно утриматися від низки дій, щоб не накликати біду. UAportal зібрав основні заборони, пов'язані з місячним затемненням.
Енергія у такі періоди стає деструктивною, тому варто відмовитися від нових починань. Також не можна:
- займатися важкою фізичною працею;
- вирушати в поїздки, подорожі;
- стригти волосся.
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У день місячного затемнення варто стримувати емоції та бажання, оскільки вони можуть привести до неприємних наслідків. Також варто утриматися від:
- виходу на вулицю під час затемнення;
- відвідування лікаря;
- весілля;
- підписання договорів;
- початку ремонту;
- купівлі дорогого майна.
Нагадаємо, 20 квітня мешканці Землі спостерігали гібридне сонячне затемнення.
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