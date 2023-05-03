Що категорично не можна робити на місячне затемнення 5 травня

У ніч з 5 на 6 травня відбудеться напівтіньове місячне затемнення. Такі явища зазвичай супроводжуються низкою забобон та заборон.

Періодом затемнення вважають 9 годин до і після астрономічного явища. Саме у цей час потрібно утриматися від низки дій, щоб не накликати біду. UAportal зібрав основні заборони, пов'язані з місячним затемненням.

Енергія у такі періоди стає деструктивною, тому варто відмовитися від нових починань. Також не можна:

займатися важкою фізичною працею;

вирушати в поїздки, подорожі;

стригти волосся.

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У день місячного затемнення варто стримувати емоції та бажання, оскільки вони можуть привести до неприємних наслідків. Також варто утриматися від:

виходу на вулицю під час затемнення;

відвідування лікаря;

весілля;

підписання договорів;

початку ремонту;

купівлі дорогого майна.

Нагадаємо, 20 квітня мешканці Землі спостерігали гібридне сонячне затемнення.

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