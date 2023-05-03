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Суспільство

Що категорично не можна робити на місячне затемнення 5 травня

Анастасія Крищук

Що категорично не можна робити на місячне затемнення 5 травня

У ніч з 5 на 6 травня відбудеться напівтіньове місячне затемнення. Такі явища зазвичай супроводжуються низкою забобон та заборон.

Періодом затемнення вважають 9 годин до і після астрономічного явища. Саме у цей час потрібно утриматися від низки дій, щоб не накликати біду. UAportal зібрав основні заборони, пов'язані з місячним затемненням.

Енергія у такі періоди стає деструктивною, тому варто відмовитися від нових починань. Також не можна:

  • займатися важкою фізичною працею;
  • вирушати в поїздки, подорожі;
  • стригти волосся.

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У день місячного затемнення варто стримувати емоції та бажання, оскільки вони можуть привести до неприємних наслідків. Також варто утриматися від:

  • виходу на вулицю під час затемнення;
  • відвідування лікаря;
  • весілля;
  • підписання договорів;
  • початку ремонту;
  • купівлі дорогого майна.

Нагадаємо, 20 квітня мешканці Землі спостерігали гібридне сонячне затемнення.

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