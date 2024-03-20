Русский
Світ

Що відомо про химерну морську істоту, яка має тисячі очей, що займають більш як половину її тіла (фото)

Билім Олена

Що відомо про химерну морську істоту, яка має тисячі очей, що займають більш як половину її тіла (фото)

Невеликі молюски хітони вразили дослідників своїми незвичайними очима, яких немає більше ні в однієї істоти. Деякі хітони мають тисячі крихітних зірочкових очей, вбудованих у їхні черепашки, з лінзами з мінералу арагоніту.

Ці "вічка", хоча й примітивні, здатні до справжнього зору, розрізняючи форми та світло. Інші види хітонів мають "очні плями", що функціонують як пікселі, подібно до складних очей комах, пише sciencealert.

Також читайте: Вперше на камеру потрапив рідкісний гігантський щур, який мешкає на деревах (фото)

Нове дослідження проливає світло на еволюцію цих дивовижних зорових систем. Виявляється, очі хітонів еволюціонували чотири рази у різних груп, що призвело до двох типів зору.

Чотири незалежні еволюції очей

"Ми не очікували чотирьох незалежних джерел. Це досить дивовижно", - говорить біолог-еволюціоніст Ребекка Варні. 

Дослідники вивчали скам'янілості та ДНК хітонів, щоб скласти еволюційне дерево. Обидві зорові системи еволюціонували двічі, швидко й у далеких родичів.

Очні плями з'явилися 260-200 мільйонів років тому, витіснивши перші очі з лінзами. Потім очі з лінзами еволюціонували знову 150-100 мільйонів років тому. Очні плями знову з'явилися 75-25 мільйонів років тому.

Чому еволюція повторювалася?

Важливу роль відіграли отвори в черепашках хітонів. Види з меншою кількістю отворів еволюціонували складніші очі з лінзами, а з більшою кількістю - простіші очні плями.

Як хітони "бачать"?

Це питання дослідники ще вивчають. Відомо, що у хітонів з "очними" черепашками візуальна інформація обробляється нервовою структурою, що охоплює все тіло.

Нагадаємо, у водах біля узбережжя Коста-Ріки науковці виявили унікального рожевого глибоководного хробака, який плаває як кольоровий килим. 

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

ФотоСвіт