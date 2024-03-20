Що відомо про химерну морську істоту, яка має тисячі очей, що займають більш як половину її тіла (фото)

Невеликі молюски хітони вразили дослідників своїми незвичайними очима, яких немає більше ні в однієї істоти. Деякі хітони мають тисячі крихітних зірочкових очей, вбудованих у їхні черепашки, з лінзами з мінералу арагоніту.

Ці "вічка", хоча й примітивні, здатні до справжнього зору, розрізняючи форми та світло. Інші види хітонів мають "очні плями", що функціонують як пікселі, подібно до складних очей комах, пише sciencealert.

Також читайте: Вперше на камеру потрапив рідкісний гігантський щур, який мешкає на деревах (фото)

Нове дослідження проливає світло на еволюцію цих дивовижних зорових систем. Виявляється, очі хітонів еволюціонували чотири рази у різних груп, що призвело до двох типів зору.

Чотири незалежні еволюції очей

"Ми не очікували чотирьох незалежних джерел. Це досить дивовижно", - говорить біолог-еволюціоніст Ребекка Варні.

Дослідники вивчали скам'янілості та ДНК хітонів, щоб скласти еволюційне дерево. Обидві зорові системи еволюціонували двічі, швидко й у далеких родичів.

Очні плями з'явилися 260-200 мільйонів років тому, витіснивши перші очі з лінзами. Потім очі з лінзами еволюціонували знову 150-100 мільйонів років тому. Очні плями знову з'явилися 75-25 мільйонів років тому.

Чому еволюція повторювалася?

Важливу роль відіграли отвори в черепашках хітонів. Види з меншою кількістю отворів еволюціонували складніші очі з лінзами, а з більшою кількістю - простіші очні плями.

Як хітони "бачать"?

Це питання дослідники ще вивчають. Відомо, що у хітонів з "очними" черепашками візуальна інформація обробляється нервовою структурою, що охоплює все тіло.

Нагадаємо, у водах біля узбережжя Коста-Ріки науковці виявили унікального рожевого глибоководного хробака, який плаває як кольоровий килим.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!