Що додати у пісний борщ замість м'яса, аби він був ситнішим: секрети кулінарів

18 березня розпочався Великий піст, а це значить, що час урізноманітнити свій раціон пісними стравами. Однією з головних страв на столі українців є борщ, і його легко можна приготувати пісним, не втрачаючи смаку та аромату.

Найкращий пісний борщ виходить з квасолею та грибами. Ці інгредієнти багаті на білок, тому борщ буде ситним та поживним. Підійдуть як свіжі печериці, так і лісові гриби, які рекомендується попередньо обсмажити.

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Якщо ви не любите гриби, чи квасолю, їх можна легко виключити з рецепта. Можете спробувати додати соєве м'ясо.

Ось рецепт пісного борщу, який здивує вас своїм ароматом та насиченістю:

Інгредієнти:

Вода - 2-2,5 л

Квасоля – 100 грамів

Гриби печериці – 100 грамів

Картопля - 500 г

Капуста - 300 г

Цибуля - 2 шт.

Морква - 1 шт.

Буряк - 1 шт.

Томатна паста - 100 г

Сіль, перець та зелень – до свого смаку

Приготування:

Закип'ятіть воду і додайте попередньо замочену квасолю. Варіть 40 хв у злегка підсоленій воді.

Потім додайте кубики картоплі. Також киньте 2 цілі картоплини. Обсмажте на олії подрібнену цибулю, потім додайте тертий буряк та моркву. Смажте 5 хвилин, помішуючи. Додайте томатну пасту і смажте ще хвилину. Коли картопля стане м'якою, вийміть цілі картоплини, розтовчіть їх та додайте до борщу.

Гриби промийте й поріжте довільними часточками. Обсмажте під кришкою 5 хвилин на антипригарній сковороді, в яку додайте трохи бульйону з борщу. Потім додайте трохи олії й обсмажте ще хвилину.

Всипте дрібно нарізану капусту і порізану півкільцями цибулю. Варіть 15 хвилин на слабкому вогні. Перед подачею прикрасьте борщ свіжою зеленню.

Пісний борщ - це не лише смачна, але й корисна страва, яка допоможе вам урізноманітнити свій раціон під час Великого посту.

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