Що додати у каву крім цукру, щоб вона не була гіркою: корисні поради

Якщо ваша кава виявилася занадто гіркою, не поспішайте виливати напій. Навіть якщо ви поціновувач чорної кави без цукру, зменшити гіркоту допоможе ще один інгредієнт.

Експерти сторінки Yaskrava kava в Instagram розкривають неочікуваний інгредієнт, який допоможе позбутися гіркоти – сіль. Додайте в напій дрібку солі, небагато, декілька кристаликів. Іони натрію усувають гіркий смак, пояснюють експерти. Також вони зазначають, що в деяких країнах, наприклад Норвегії, Туреччині, Угорщині, пити каву з сіллю – це традиція.

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Щодо заварювання кави у чашці, експерти рекомендують враховувати деякі важливі моменти. Використовуйте свіжі зерна для повнішого розкриття смаку та аромату. Помел найчастіше використовується найдрібніший для чистого та насиченого напою. Вода для заварювання повинна бути гарячою, ідеальна температура – 90-95 градусів. Після закипання відкрийте чайник на хвилину, щоб вода трошки охолола. Також рекомендують обдати чашку окропом перед заварюванням, щоб зберегти тепло напою.

Засипте 1-2 ч. л кави дрібного помелу на 100-150 мл води, накрийте чашку блюдцем і дайте напою настоятися близько 4 хв. Перед тим, як накрити блюдцем, можна додати спеції, цукор, шоколад або інше за вашим смаком, радять експерти. Такі дрібниці можуть значно покращити смак і насолоду від кави.

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