Що дешевше, прийняти душ або ванну: відповідь фахівців

На що витрачається більше води

Економія води є важливим питанням для багатьох людей, які турбуються про навколишнє середовище та свій бюджет. Коли справа доходить до купання, виникає питання: що економніше – душ чи ванна?

Середня тривалість прийому душу становить близько восьми хвилин, а середня насадка для душу витрачає 8-12 літрів на хвилину. Отже, за один прийом душа використовується в середньому 64-96 літрів води, пише ukr.media.

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Стандартна ванна вміщує приблизно 200 літрів, тому навіть якщо наповнити її наполовину, це все одно складе близько 100 літрів води.

Отже, на перший погляд здається, що ванна є менш економічною, ніж душ. Однак це не завжди так.

Якщо ви приймаєте душ протягом декількох хвилин, то він може бути більш економічним, ніж ванна, навіть якщо ви наповнюєте її лише наполовину.

Наприклад, якщо ви приймаєте душ протягом п'яти хвилин, ви використаєте всього 32-60 літрів води. Це менше, ніж 100 літрів, які використовуються для наповнення ванни наполовину.

Щоб ще більше економити воду під час прийому душу, ви можете встановити на душову лейку насадку з обмеженням потоку. Ці насадки можуть зменшити витрату води до 50%.

Також можна економити воду під час прийняття ванни, якщо відразу закрити злив і за ступенем наповнення регулювати температуру.

Ось кілька порад, як економити воду під час купання:

Скоротіть тривалість купання.

Використовуйте насадку з обмеженням потоку для душа.

Закривайте злив під час прийняття ванни.

Скупайтеся разом з членами сім'ї.

Приймайте душ замість ванни, якщо ви не проводите в ній багато часу.

Нагадаємо, що частою проблемою на кухні є засмічення труб. Причиною цього є потрапляння залишків їжі у злив. Проте можна уберегтися від цієї проблеми за допомогою кулькам з фольги.

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