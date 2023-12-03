Що зробити з яблуками, щоб вони зберігались дуже довго і не псувались

Як правильно зберігати яблука, щоб вони довго не псувалися

В урожайний сезон підвал часто заповнюється ящиками, наповненими свіжозібраними яблуками. Але, на жаль, не всі сорти можуть похвалитися тривалим терміном зберігання.

Якщо ви хочете подовжити свіжість і смак вашого урожаю, ось кілька корисних порад від "Апостроф". З цими простими порадами ваш урожай яблук матиме більший термін зберігання, а ви зможете насолоджуватися свіжістю цього чудового фрукта ще довше.

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Використання прополісу

Прополіс, продукт життєдіяльності бджіл, може стати відмінним засобом для зберігання яблук. Доступний в аптеках чи місцях, де продають мед, прополіс можна використовувати для приготування слабкого прополісового спиртового розчину. Потім занурте яблука в цей розчин перед тим, як зберігати їх.

Захист воском

Ще одним способом подовження терміну зберігання яблук є покриття їх бджолиним воском. Це може бути здійснене шляхом занурення яблук в розтоплений бджолиний віск. Цей шар воску відіграє роль бар'єру, який допомагає утримувати свіжість та запобігає швидкому псуванню.

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