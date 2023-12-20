Що робити з гаманцем, щоб привабити у життя гроші: народні прикмети

Як залучити в життя гроші та багатство за допомогою гаманця

Гроші, як і люди, люблять порядок і комфорт. Тому, якщо ви хочете, щоб у вашому гаманці завжди були гроші, потрібно дотримуватися кількох простих правил.

Гроші не люблять бути зім'ятими і лежати плутанини. Тому не кладіть у гаманець дрібниця, візитки, чеки та інші дрібниці, які не мають відношення до грошей, пише РадіоТрек.

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Пустий гаманець притягує бідність. Тому, якщо у вас немає грошей, покладіть у гаманець хоча б одну купюру, навіть якщо вона невеликого номіналу.

Якщо ви комусь заборгували, віддавайте гроші вранці. Не можна віддавати борги ввечері, інакше ви закличете ще більше боргів.

Крім того, не можна передавати гроші з рук в руки. Краще складіть їх навпіл і покласти складеним кінцем від вас на тумбочку або ж підлогу.

Також пам'ятайте, що брати гроші потрібно лівою рукою, а віддавати – правою.

Монети – це дрібниця, яка не приносить прибутку. Тому не варто забивати гаманець монетами. Назбирані за тиждень копійки краще віддати жебракам.

Зробити це потрібно в неділю. Не жалійте – монети відійдуть, а купюри лише прибавляться.

Якщо в будинку ще лишилися монети, то необхідно розкидати їх по кутках. Але не перестарайся, мова йде про кілька монет.

Колір гаманця теж впливає на те, чи будуть гроші частими гостями у вас. Гроші не люблять бути зім'ятими і лежати "де попало".

Ідеально підійде довгий гаманець із багатьма відділеннями.

Складати потрібно від менших купюр до більших лицевою стороною. Просто гроші люблять, коли ви, відкриваючи гаманець, не дивитесь їм "у спину".

Колір гаманця краще обирати: червоний, чорний, коричневий, срібний, зелений або ж золотистий. Кажуть, синій може призвести швидше до втрати, ніж до примноження.

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