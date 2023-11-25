Що робити з хурмою, щоб вона дозріла вдома: простий лайфхак

Куди покласти хурму, щоб вона дозріла і стала солодкою

Сезон хурми в самому розпалі, але іноді буває так, що, прийшовши додому з ринку чи магазину, ви виявляєте, що придбані плоди ще недозрілі. Однак існують способи, які допоможуть вам вирішити цю проблему.

Про це повідомляє Новини.LIVE. Важливо вибирати хурму зі зеленим хвостиком – чим він зеленіший, тим свіжішою є хурма. Цей показник може служити індикатором ступеня дозрівання плоду.

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Якщо виявилося, що куплена хурма є трохи терпкою, не варто перейматися. Існують два ефективних способи перетворити терпку хурму на солодку:

Спосіб з фруктами: Разом із хурмою в холодильник можна покласти яблука та помідори. Вони виділяють газ етилен, що сприяє швидшому дозріванню хурми. Цей процес зазвичай займає близько доби. Заморожування: Другий спосіб передбачає миття хурми та її розміщення в морозильну камеру на пів дня. Цей метод також сприяє збільшенню солодкості хурми.

Хурма природно дозріває в жовтні, і її смак стає солодшим протягом перебування на холоді та в морозі. Однак розморожена хурма не завжди є найкращим варіантом для споживання, оскільки при розморожуванні вона стає менш густою під шкіркою, і її важко мити, щоб уникнути пошкоджень.

Також важливо враховувати, що якщо хурма була оброблена пестицидами або недостатньо добре промита, це може насамперед становити ризик для здоров'я. Будьте уважними та обережними, особливо, якщо ви вирішили використовувати недозрілі плоди.

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