Що робити, якщо заклало вуха після душу: корисні поради

Почуття закладеності вух після душу може бути пов'язане зі збільшенням обсягу вушної сірки. Це відчуття, хоча і неприємне, зазвичай не є серйозним інцидентом і не вимагає паніки, оскільки воно є частиною природних процесів, що відбуваються в організмі.

Під час душу, вода ніжно розм'якшує сірку вуха, роблячи її більш рухливою та збільшуючи обсяг. Це може призвести до відчуття закладеності вух, оскільки сірка стає більш густою та консистентною, повідомили фахівці з Cleveland Clinic.

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Проте, закладеність вух може також виникнути внаслідок різкого зміни тиску в навколишньому середовищі, такої як під час зльоту або посадки літака, або під час занурення у воду. Крім того, присутність нежитю або набряку слизової оболонки може також спричинити відчуття закладеності через порушення прохідності євстахієвої труби.

Зазвичай нема потреби застосовувати спеціальні заходи для усунення відчуття закладеності вух після душу, оскільки це стан зазвичай само пройде. Проте, варто дотримуватися правил гігієни для догляду за вухами.

Експерти радять утримуватися від очищення вух ватними паличками, оскільки це може пошкодити слуховий прохід та барабанну перетинку. Замість цього, рекомендується використовувати спеціальні засоби для догляду за вухами, які м'яко очищають вушні проходи.

У разі накопичення вушної сірки або появи інших проблем, пов'язаних з вухами, важливо звернутися за допомогою до лікаря-оториноларинголога. Лікар зможе провести професійне очищення вух та дати рекомендації щодо подальшого догляду за ними.

Якщо відчуття закладеності вух не проходить протягом тривалого часу або супроводжується болем або свербежем, варто негайно звернутися до лікаря. Це може свідчити про наявність запального процесу або інших серйозних проблем зі здоров'ям вух.

Отже, закладення вух після душу є звичайним та безпечним явищем, пов'язаним із природними процесами організму. Важливо дотримуватися правил гігієни та звертатися до лікаря у разі будь-яких побічних ефектів, щоб підтримувати здоров'я вух та уникнути можливих ускладнень.

Раніше лікар розповів, чому не можна чистити вуха ватними паличками.

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