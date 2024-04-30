Що робити, якщо ваш партнер вас покинув

Хочу сьогодні торкнутися цікавої теми, що розлучатися треба теж правильно.

А в більшості випадків розставання відбуваються так: один приймає рішення кинути, а другому нічого не залишається як давати собі раду з тим, що його покинули.

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И казалось бы, что в этом неправильного. Если одному человеку не хочется продолжать отношения, он имеет право выйти из них. Но, выйти максимально экологично. Должен произойти разговор между двумя участниками отношений. Принявший решения должен найти в себе силы объяснить почему, выразить чувства, не обесценивая партнёра и время проведённое вместе. С благодарностью завершить их.

Иначе у того партнёра которого бросили фиксируется травма брошенности, а у бросившего-травма бросившего. Которая чаще всего основывается на его старом опыте, что его когда-то бросали и лучше сделать это первым, чтобы не испытывать вновь эти переживания.

Что же чувствует брошенный?

Брошенность – для нас это ощущение человека, с которым в одностороннем порядке прекратили общаться. При этом тот, кто бросил, не дал совершиться процедуре расставания. Он попросту исчез.

Тем самым, он своей властью поместил человека, будь то ребёнок, муж, друг, любовник или партнер, в объектную позицию, то есть, обошёлся с ним, как с вещью. Человек из субъекта стал объектом, и у него нет никакой, кажется, власти, вернуть себе субъектность, вернуть активность в этом значимом для него взаимодействии. Он должен просто подчиниться и примириться, в каком-то смысле согласиться стать "никем".

Пик травмы перебивается именно тогда, когда происходит это "опредмечивание".

После этого брошенный фокусируется на бросившем демонизируя или обожествляя его. Брошенный постоянно ведёт внутренний диалог с партером, поскольку Он "привязал"к себе его этим механизмом незавершенного действия.

Бросивший завершил то, что хотел. А брошенный не завершил, и принуждён оставаться с этим. Его попытки завершить свои процессы в одиночку не работают, потому что процессы эти были про двоих людей.

Человек которого бросили, не расстались с ним, а бросили, ощущает огромный спектр смешанных чувств, что над ним партнёр имеет много власти, опредмечивая его своим поступком. Не проговорив расставание с глазу на глаз, а поставив перед фактом и исчезнув.

Брошенного разрывает от чувств и невозможности прояснить. Он зацикливается на партнере, анализирует отношения, винит себя, винит его, обозляется, замыкается, зацикливается, страдает.

И так по кругу может длиться годами. Невозможность вернуть себе субъектность (что он не вещь, а человек)не даёт покоя. Человек анастезируется, замораживается. Его телесная, эмоциональная активность замедляется. Энергия блокируется.

Что делать?

В помощь только психотерапия. Это самый действенный и эффективный способ вернуть себе себя.

Только рядом с терапевтом возможно восстановить свою свободу, активность, жизненную энергию.

Терапевт поможет восстановить осознанность, разблокировать телесную, эмоциональную и интеллектуальную активность.

Вернуть себе контакт со своими потребностями.

Вернуть себе силу признавать свою правду в отношениях, свою правоту, и на этой основе завершить, а точнее – совершить, наконец, действие расставания.