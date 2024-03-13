Що робити, якщо вас оточила зграя собак: поради кінолога

Що робити, якщо оточила зграя псів

Що робити, якщо тебе оточила зграя собак? Така ситуація може спіткати кожного, тому важливо знати, як діяти, якщо навколо купа злих псів.

Сподіваємося, ці поради допоможуть вам убезпечити себе у цій небезпечній ситуації. Рекомендаціями поділились на сайті nashreporter.com.

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Ось кілька порад, які допоможуть вам у цій небезпечній ситуації:

1. Зупиніться і опустіть руки.

Собаки відчувають запах адреналіну, тому не намагайтеся здаватися хоробрими. Якщо собака обнюхує вас, не ричить і не показує зуби, просто стійте спокійно. Не робіть різких рухів.

2. Не дивіться собакам в очі.

Якщо собаки заспокоїлися, ви можете повільно відходити. Не дивіться їм в очі, тримайте повіки напівопущені.

3. Не тікайте.

Це збудить мисливський інстинкт собак. Навіть якщо ви відійшли від зграї, рухайтеся повільно, не розмахуючи руками.

4. Не намагайтеся говорити з собаками і не усміхайтеся.

Собаки можуть розцінити це як загрозу. Не ризикуйте, просто мовчіть.

5. Киньте їм щось, щоб відволікти.

Якщо собаки наближаються, киньте їм їжу або будь-який інший предмет, щоб відволікти їх.

6. Захистіть життєво важливі органи.

Якщо собаки нападають, ляжте на землю, прикрийте руками шию і живіт. Не намагайтеся битися.

7. Спробуйте залізти на дерево або в інше безпечне місце.

Це допоможе вам уникнути нападу.

8. Кричіть на допомогу.

Це може привернути увагу людей і злякати собак.

9. Зверніться за медичною допомогою.

Якщо вас покусали собаки, негайно зверніться до лікаря.

Запам'ятайте:

Найголовніше – не панікувати.

Собаки відчувають страх, тому будьте спокійними і впевненими.

Не робіть різких рухів і не кидайтеся на собак.

Якщо собаки нападають, ляжте на землю і захистіть життєво важливі органи.

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