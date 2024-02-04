Що робити, якщо у драцени сохнуть кінчики листя: головні помилки

Як правильно доглядати за драценою, щоб у неї не сохло листя

Всі ми знаємо, що драцена – це невибаглива кімнатна рослина. Але іноді навіть вона може захворіти. Якщо у вашої драцени сохне листя, то це сигнал про те, що їй потрібна ваша допомога.

Якщо ви будете правильно доглядати за драценою, то вона буде радувати вас своїми розкішними здоровими листочками довгі роки. Не забувайте, що драцена не любить перепадів температур. Тому не ставте її біля холодного вікна або на протязі, пише prostoway.

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Перш за все, потрібно встановити причину. Ось кілька найпоширеніших:

Низька вологість повітря. Це може бути пов'язано з опалювальним сезоном або просто з сухим кліматом у вашій квартирі.

Це може бути пов'язано з опалювальним сезоном або просто з сухим кліматом у вашій квартирі. Неправильний полив. Драцена не любить ні перезволоження, ні пересушування ґрунту.

Драцена не любить ні перезволоження, ні пересушування ґрунту. Недостатнє освітлення. Драцені потрібно багато світла, але не прямих сонячних променів.

Драцені потрібно багато світла, але не прямих сонячних променів. Нестача поживних речовин. Якщо ви не підгодовуєте драцену добривом, то їй може не вистачати поживних речовин для росту.

Як допомогти драцені?

Усуньте причину. Якщо причина в сухому повітрі, то обприскуйте драцену водою з пульверизатора або поставте поруч з нею зволожувач повітря. Якщо причина в неправильному поливі, то відрегулюйте режим поливу.

Якщо причина в сухому повітрі, то обприскуйте драцену водою з пульверизатора або поставте поруч з нею зволожувач повітря. Якщо причина в неправильному поливі, то відрегулюйте режим поливу. Підгодуйте драцену добривом. Для цього можна використовувати будь-яке комплексне добриво для кімнатних рослин.

Для цього можна використовувати будь-яке комплексне добриво для кімнатних рослин. Пересадіть драцену в більший горщик. Це потрібно робити раз на 2-3 роки.

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