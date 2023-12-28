Що робити, якщо на вікнах збирається конденсат, а осушувачі повітря не допомагають

Чому на вікнах в приміщенні з'являється конденсат

Конденсат на вікнах – поширена проблема, з якою стикаються багато людей. Він виникає через високу вологість у приміщенні. Причиною цього може бути недостатня вентиляція, погано утеплені вікна або інші фактори.

Якщо конденсат не усунути, він може призвести до появи грибка і цвілі. Це не тільки псує зовнішній вигляд вікон, але і може завдати шкоди здоров'ю людини, пише prostoway.

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Щоб позбутися конденсату на вікнах, необхідно вжити таких заходів:

Знизити вологість у приміщенні. Для цього можна використовувати спеціальні засоби, що вбирають вологу, наприклад, силікагель. Також можна встановити в приміщенні кондиціонер або осушувач повітря.

Покращити вентиляцію. Регулярно провітрюйте приміщення, особливо після приготування їжі або купання. Також можна встановити вентиляційні клапани на вікнах.

Регулярно провітрюйте приміщення, особливо після приготування їжі або купання. Також можна встановити вентиляційні клапани на вікнах. Утеплити вікна. Це допоможе зменшити перепад температури між внутрішньою та зовнішньою стороною вікна.

Ось кілька додаткових порад, які допоможуть запобігти утворенню конденсату на вікнах:

Не сушіть білизну в приміщенні.

Не пускайте на батареї гарячу воду.

Після купання витирайте воду з підлоги.

Нагадаємо, що багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

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