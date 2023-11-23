Що робити, якщо картопля проросла і не долежала до весни

Зима вже на порозі, а ваша картопля вирішила розпочати свій ріст? Не терпіть і дійте зараз, щоб уникнути небажаних проблем. Зупиніть ріст паростків, вживаючи деякі ефективні заходи.

Не забувайте виробляти ці процедури раз на місяць, щоб ваша картопля залишалася свіжою та смачною, а ви могли насолоджуватися нею протягом усього зимового сезону, пише prostoway.

Читайте також: Як довго зберігати варені яйця в холодильнику, щоб вони не псувалися

Перенесення картоплі: Спочатку перемістіть картоплю в інше місце. Впевніться, що це місце темне і сухе. Зверніть особливу увагу на молоді паростки та видаліть їх, а також посипте картоплю попелом.

Оптимальна вологість: Для збереження картоплі із запобіганням росту паростків, оптимальна вологість повинна бути на рівні 80-90%. Забезпечте потрібний рівень вологості, оскільки сухе повітря може призвести до засихання та хвороб рослини. Перевірте цей показник на початку періоду зберігання.

Захист від проростання: Для кращого зберігання закрийте картоплю щільним матеріалом. Періодично переглядайте запаси, щоб переконатися, що вони не гниють та не проростають раніше часу.

Нагадаємо, що зберігати калину на зиму можна різними способами. Простим вважається заморожування, або ж можна приготувати повидло, пастилу або варення.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!