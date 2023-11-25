Що робити, якщо їжа прилипає до антипригарної сковороди: простий лайфхак

Що робити, щоб їжа не прилипала до антипригарної сковороди

Навіть у власників високоякісних сковорідок рано чи пізно виникає проблема пригорання та прилипання їжі. Втім, існує спосіб відновити антипригарне покриття вдома.

Запам'ятайте цей простий рецепт, який дозволяє подовжити термін служби сковорідки на 1-3 місяці, залежно від інтенсивності використання, пише facedobra.

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Інгредієнти:

0,5 склянки води

2 ст. ложки солі

1 ст. ложка олії

Мийний засіб

Кроки дій:

Перемішайте сіль з водою. Налийте отриманий розчин на сковорідку і поставте на сильний вогонь. Дайте воді повністю випаруватись, регулярно перемішуючи для рівномірного покриття поверхні сіллю. Коли залишиться лише трохи рідини, зменште вогонь до мінімуму і прогрівайте сіль ще 2-3 хвилини. Ретельно промийте сковорідку, висушіть і знову поставте на вогонь. Розігрійте сковорідку, додайте олію для рівномірного покриття дна та бічних стінок пензликом. Дайте олії розігрітися і коли побачите дим, зменште вогонь до мінімуму, продовжуючи нагрівати ще 10-15 хвилин. Потім знову промийте сковорідку з використанням мийного засобу.

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