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Що робити, якщо їжа прилипає до антипригарної сковороди: простий лайфхак

Ігор Романько

Що робити, щоб їжа не прилипала до антипригарної сковороди

Навіть у власників високоякісних сковорідок рано чи пізно виникає проблема пригорання та прилипання їжі. Втім, існує спосіб відновити антипригарне покриття вдома.

Запам'ятайте цей простий рецепт, який дозволяє подовжити термін служби сковорідки на 1-3 місяці, залежно від інтенсивності використання, пише facedobra.

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Інгредієнти:

  • 0,5 склянки води
  • 2 ст. ложки солі
  • 1 ст. ложка олії
  • Мийний засіб

Кроки дій:

  1. Перемішайте сіль з водою. Налийте отриманий розчин на сковорідку і поставте на сильний вогонь.
  2. Дайте воді повністю випаруватись, регулярно перемішуючи для рівномірного покриття поверхні сіллю.
  3. Коли залишиться лише трохи рідини, зменште вогонь до мінімуму і прогрівайте сіль ще 2-3 хвилини.
  4. Ретельно промийте сковорідку, висушіть і знову поставте на вогонь.
  5. Розігрійте сковорідку, додайте олію для рівномірного покриття дна та бічних стінок пензликом.
  6. Дайте олії розігрітися і коли побачите дим, зменште вогонь до мінімуму, продовжуючи нагрівати ще 10-15 хвилин.
  7. Потім знову промийте сковорідку з використанням мийного засобу.

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