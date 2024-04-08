Що робити, щоб випічка легко виймалась з форми: корисний лайфхак від господинь
Випічка – це справжнє мистецтво, яке потребує не лише вміння готувати тісто, але й знання деяких хитрощів. Одна з найпоширеніших проблем, з якою стикаються пекарі – це прилипання тіста до форми. Як же уникнути цього неприємного явища?
Відомий український ресторатор поділився на своєму сайті кількома цінними порадами, які допоможуть вам легко виймати готову випічку з форми, не пошкодивши її. Про це пише Gordon.ua.
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Змастіть форму:
- Перед використанням форми ретельно змастіть її вершковим маслом, рослинною олією або смальцем.
- Для старих металевих форм рекомендується використовувати метод "французької сорочки": змастіть форму шматочком масла, а потім притрусіть борошном, рівномірно розподіливши її по всій поверхні.
Використовуйте пергаментний папір:
- Пергаментний папір – це чудовий спосіб запобігти прилипання тіста до форми.
- Просто вистеліть дно форми пергаментом перед виливанням тіста.
Зверніть увагу на форму:
- Сучасні форми з антипригарним покриттям значно полегшують процес випічки.
- Для тіста більш густої консистенції рекомендується використовувати роз'ємні форми, а для більш рідкого – силіконові або керамічні.
Дотримуйтесь інструкцій:
- Не забувайте читати рецепти уважно!
- Деякі рецепти рекомендують додатково змащувати форму певними інгредієнтами, наприклад, цукровою пудрою або манною крупою.
Не перепікайте:
- Перепечене тісто може прилипнути до дна форми.
- Слідкуйте за часом випічки та перевіряйте готовність випічки зубочисткою.
Нагадаємо, нагадаємо, ми вже писали, чому ваша випічка стає твердою.
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