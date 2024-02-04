Що робити, щоб в горіхах не завелась міль: корисні поради
Всі ми любимо горіхи: грецькі, ліщину, арахіс, кеш'ю... Але знаєте що? Ці ласощі обожнює і горіхова міль, або метелик вогнівка. Зберігайте горіхи правильно, і тоді вони завжди будуть свіжими та смачними!
Не купуйте горіхи про запас. Краще купувати невелику кількість і вживати її протягом 1-2 місяців. Регулярно перевіряйте горіхи, які ви зберігаєте. Якщо ви помітите будь-які ознаки молі, негайно вживайте заходів, пише prostoway.
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Самі метелики не їдять горіхи, але їх личинки дуже ненажерливі. Вони можуть жити як в очищених ядрах, так і всередині шкаралупи.
На жаль, такі горіхи вже не врятувати. Навіть якщо ви переберете їх, сліди життєдіяльності молі (фекалії, яйця, лушпиння) все одно залишаться.
Як попередити появу горіхової молі?
- Зробіть ретельне прибирання. Перевірте всі шафи та полички, де ви зберігаєте горіхи. Видаліть всі крихти та пил, адже це може бути їжею для личинок молі.
- Використовуйте засоби, що відлякують міль. Це можуть бути спеціальні секції для зберігання горіхів, лавровий лист, гвоздика, часник або ефірні олії.
- Зберігайте горіхи в герметичних контейнерах. Це допоможе захистити їх від молі та інших шкідників.
Часом горіхи можуть виявитися гіркими, але не варто їх викидати чи повертати у магазин. Волоські горіхи можна зробити апетитними та придатними до вживання.
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