Допоможе саморобний засіб: Що робити, щоб шкіра ніг не пересихала взимку
Потріскані п'яти та сухі руки – це поширена проблема, яка може бути викликана різними факторами, такими як носіння незручного взуття, недостатній догляд за ногами або вплив зовнішніх факторів.
Який спосіб вибрати, залежить від індивідуальних потреб і переваг, пише Главред. Якщо у вас є потріскані п'яти, то найкраще спробувати лайфхак від фармацевтки або регулярне зм'якшення шкіри і ексфоліація. Якщо у вас сухі руки, то вам допоможуть зволожуючі креми або масла. Також важливо носити зручне взуття і регулярно відвідувати педикюриста.
Читайте також: Експерт з опалення назвав оптимальну температуру для підтримки тепла вдома
Існує багато способів позбутися цієї проблеми, в тому числі:
- Регулярно зм'якшуйте шкіру. Купайте ноги в теплій воді з милом або морською сіллю. Використовуйте підставку для ванни і масажуйте п'яти рухами кругового масажу.
- Використовуйте засоби для зняття рогів. Застосовуйте креми або лосьйони з мочалкою або зернистим ексфоліантом.
- Ексфоліація. Регулярно видаляйте відмерлі клітини шкіри за допомогою пілінгу для ніг. Використовуйте камінь для видалення рогів.
- Зволоження. Після кожного душу або ванни наносьте зволожуючі креми або масла на п'яти.
- Носіння зручного взуття. Уникайте вузького взуття та високих підборів, оскільки це може сприяти утворенню затверділої шкіри.
- Педикюр. Регулярно відвідуйте спеціаліста з педикюру для видалення затверділої шкіри та обрізання нігтів.
Лайфхак від фармацевтки
Одна фармацевтка з TikTok поділилася своїм лайфхаком, який допомагає позбутися затверділої шкіри на п'ятах і руках.
Для цього потрібно змішати в окремій посудині 30 мл гліцерину, 40 мл спирту (обов'язково 70%) і 30 мл аміаку. Нанесіть засіб ватним диском на потріскані п'ятки чи руки, вдягніть рукавичі чи шкарпетки на ніч.
Аміак має кератолітичний ефект, тобто він розм'якшує і видаляє відмерлі клітини шкіри. Гліцерин і спирт допомагають зволожити шкіру і запобігти її повторному пересиханню.
Цей лайфхак слід використовувати з обережністю, оскільки аміак може викликати подразнення шкіри. Якщо ви відчуваєте печіння або свербіж, відразу ж змийте засіб водою.
Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!