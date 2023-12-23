Допоможе саморобний засіб: Що робити, щоб шкіра ніг не пересихала взимку

Потріскані п'яти та сухі руки – це поширена проблема, яка може бути викликана різними факторами, такими як носіння незручного взуття, недостатній догляд за ногами або вплив зовнішніх факторів.

Який спосіб вибрати, залежить від індивідуальних потреб і переваг, пише Главред. Якщо у вас є потріскані п'яти, то найкраще спробувати лайфхак від фармацевтки або регулярне зм'якшення шкіри і ексфоліація. Якщо у вас сухі руки, то вам допоможуть зволожуючі креми або масла. Також важливо носити зручне взуття і регулярно відвідувати педикюриста.

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Існує багато способів позбутися цієї проблеми, в тому числі:

Регулярно зм'якшуйте шкіру. Купайте ноги в теплій воді з милом або морською сіллю. Використовуйте підставку для ванни і масажуйте п'яти рухами кругового масажу.

Купайте ноги в теплій воді з милом або морською сіллю. Використовуйте підставку для ванни і масажуйте п'яти рухами кругового масажу. Використовуйте засоби для зняття рогів. Застосовуйте креми або лосьйони з мочалкою або зернистим ексфоліантом.

Застосовуйте креми або лосьйони з мочалкою або зернистим ексфоліантом. Ексфоліація. Регулярно видаляйте відмерлі клітини шкіри за допомогою пілінгу для ніг. Використовуйте камінь для видалення рогів.

Зволоження. Після кожного душу або ванни наносьте зволожуючі креми або масла на п'яти.

Після кожного душу або ванни наносьте зволожуючі креми або масла на п'яти. Носіння зручного взуття. Уникайте вузького взуття та високих підборів, оскільки це може сприяти утворенню затверділої шкіри.

Уникайте вузького взуття та високих підборів, оскільки це може сприяти утворенню затверділої шкіри. Педикюр. Регулярно відвідуйте спеціаліста з педикюру для видалення затверділої шкіри та обрізання нігтів.

Лайфхак від фармацевтки

Одна фармацевтка з TikTok поділилася своїм лайфхаком, який допомагає позбутися затверділої шкіри на п'ятах і руках.

Для цього потрібно змішати в окремій посудині 30 мл гліцерину, 40 мл спирту (обов'язково 70%) і 30 мл аміаку. Нанесіть засіб ватним диском на потріскані п'ятки чи руки, вдягніть рукавичі чи шкарпетки на ніч.

Аміак має кератолітичний ефект, тобто він розм'якшує і видаляє відмерлі клітини шкіри. Гліцерин і спирт допомагають зволожити шкіру і запобігти її повторному пересиханню.

Цей лайфхак слід використовувати з обережністю, оскільки аміак може викликати подразнення шкіри. Якщо ви відчуваєте печіння або свербіж, відразу ж змийте засіб водою.

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