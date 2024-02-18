Що робити, щоб їжа не прилипала до сковорідки: господині поділились лайфхаком

Пригорання їжі – поширена проблема, яка може зіпсувати настрій та ускладнити процес приготування їжі. Особливо прикро, коли це трапляється з новою сковородою. Не хвилюйтесь, адже причини пригорання легко визначити, а проблему – вирішити.

Про це пише ТСН.

Чому їжа липне до сковороди?

Неправильне очищення нової сковороди: агресивні засоби або щітки можуть пошкодити антипригарне покриття.

агресивні засоби або щітки можуть пошкодити антипригарне покриття. Нерівномірний прогрів: сковорода має бути добре розігріта перед додаванням їжі.

сковорода має бути добре розігріта перед додаванням їжі. Неповне очищення старої сковороди: залишки їжі та жиру спричинюють пригорання.

залишки їжі та жиру спричинюють пригорання. Неправильна температура: занадто високий вогонь або нерозморожені продукти можуть призвести до пригорання.

занадто високий вогонь або нерозморожені продукти можуть призвести до пригорання. Нехтування інструкцією: важливо знати,як правильно доглядати за сковородою,щоб зберегти її покриття.

Що робити, щоб їжа не прилипала?

Ретельно прогрійте сковороду: 1,5-2 хвилин на вогні перед додаванням їжі.

1,5-2 хвилин на вогні перед додаванням їжі. Дотримуйтесь правильної температури: для різних страв потрібна різна температура приготування.

для різних страв потрібна різна температура приготування. Використовуйте кімнатні продукти: не кладіть на сковороду заморожені продукти.

не кладіть на сковороду заморожені продукти. Дотримуйтесь інструкції: дізнайтеся,як правильно чистити та доглядати за сковородою.

дізнайтеся,як правильно чистити та доглядати за сковородою. Вибирайте правильні інструменти:використовуйте дерев'яні або силіконові лопатки, щоб не пошкодити покриття.

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Додаткові поради:

Перед першим використанням сковороди з антипригарним покриттям змастіть її олією та прогрійте на повільному вогні протягом 10 хвилин.

Не перевантажуйте сковороду: їжа повинна мати вільний простір для рівномірного приготування.

Не залишайте їжу на сковороді після приготування: перекладіть її в тарілку або контейнер.

Мийте сковороду вручну з м'яким миючим засобом та теплою водою.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете легко уникнути пригорання їжі та зберегти сковороду в хорошому стані протягом довгого часу.

Нагадаємо, ми вже писали, чому пригорає сковорідка і як це виправити.

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