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Що робити, щоб їжа не прилипала до сковорідки: господині поділились лайфхаком

Ціхоцька Марія

Що робити, щоб їжа не прилипала до сковорідки: господині поділились лайфхаком

Пригорання їжі – поширена проблема, яка може зіпсувати настрій та ускладнити процес приготування їжі. Особливо прикро, коли це трапляється з новою сковородою. Не хвилюйтесь, адже причини пригорання легко визначити, а проблему – вирішити.

Про це пише ТСН.

Чому їжа липне до сковороди?

  • Неправильне очищення нової сковороди: агресивні засоби або щітки можуть пошкодити антипригарне покриття.
  • Нерівномірний прогрів: сковорода має бути добре розігріта перед додаванням їжі.
  • Неповне очищення старої сковороди:залишки їжі та жиру спричинюють пригорання.
  • Неправильна температура: занадто високий вогонь або нерозморожені продукти можуть призвести до пригорання.
  • Нехтування інструкцією: важливо знати,як правильно доглядати за сковородою,щоб зберегти її покриття.

Що робити, щоб їжа не прилипала?

  • Ретельно прогрійте сковороду: 1,5-2 хвилин на вогні перед додаванням їжі.
  • Дотримуйтесь правильної температури: для різних страв потрібна різна температура приготування.
  • Використовуйте кімнатні продукти: не кладіть на сковороду заморожені продукти.
  • Дотримуйтесь інструкції: дізнайтеся,як правильно чистити та доглядати за сковородою.
  • Вибирайте правильні інструменти:використовуйте дерев'яні або силіконові лопатки, щоб не пошкодити покриття.

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Додаткові поради:

  • Перед першим використанням сковороди з антипригарним покриттям змастіть її олією та прогрійте на повільному вогні протягом 10 хвилин.
  • Не перевантажуйте сковороду: їжа повинна мати вільний простір для рівномірного приготування.
  • Не залишайте їжу на сковороді після приготування: перекладіть її в тарілку або контейнер.
  • Мийте сковороду вручну з м'яким миючим засобом та теплою водою.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете легко уникнути пригорання їжі та зберегти сковороду в хорошому стані протягом довгого часу.

Нагадаємо, ми вже писали, чому пригорає сковорідка і як це виправити.

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