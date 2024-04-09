Що робити, щоб млинці під час смаження не порвались: лайфхак від господинь

Млинці – це не лише смачна та ситна страва, але й символ затишку та домашнього тепла. Щоб млинці вийшли бездоганними, без грудочок, ми поділимось своїми секретами. Про це пиш Гордон.

Додавання борошна та молока порціями:

Всипайте борошно та вливайте молоко поступово, постійно помішуючи віничком.

Це допоможе уникнути утворення грудочок та забезпечить однорідну консистенцію тіста.

Відпочинок тіста:

Не ігноруйте цей важливий крок!

Дайте тісту "відпочити" протягом 15-20 хвилин.

За цей час клітковина активується, що робить млинці більш еластичними та міцними.

Олія в тісті:

Додавайте олію безпосередньо в тісто, а не на сковороду перед кожним млинцем.

Цього буде цілком достатньо, щоб млинці не прилипали та легко переверталися.

Правильна сковорода:

Ідеально підійде спеціальна млинцева сковорода з низьким бортом, товстим дном та антипригарним покриттям.

Додаткові поради:

Використовуйте якісні інгредієнти: свіже молоко, яйця та борошно.

Ретельно просійте борошно перед додаванням до тіста.

Не перемішуйте тісто занадто довго, інакше млинці можуть вийти жорсткими.

Смажте млинці на середньому вогні, щоб вони не підгорали.

Змащуйте готові млинці вершковим маслом.

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