Чотири способи користуватися пультом від телевізора без батарейок (відео)

Бувають випадки, коли пульт дистанційного керування перестає працювати у найбільш непідходящий момент. Однак є кілька способів, які можуть допомогти повернути батарейки до життя.

Один із найпростіших способів – поміняти батарейки місцями. Це тимчасове рішення, яке може допомогти у короткостроковій перспективі. Однак буває, що такий трюк не спрацьовує або спрацьовує на дуже короткий проміжок часу, пише видання Sante Plus.

Якщо у вас немає запасних батарейок, один з варіантів – використовувати лише одну батарейку. Вставте один новий елемент у пульт і залиште старий. Це рішення не ідеальне, але напруга буде достатньою для передачі сигналу на якийсь час.

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Ще один варіант – відновлення батарейок у домашніх умовах. Для цього потрібно підключити акумулятор павербанка до внутрішніх дротів пульта. Слідкуйте за дотриманням полярності й заряджайте батарейку, доки вона не нагріється до температури 50 градусів.

"При використанні цього способу потрібна деяка майстерність, щоб інтегрувати нову батарейку в пульт та прокласти дроти. Однак після завершення операції ви отримаєте повну зарядку, не потребуючи запасних батарей", – пише видання.

А є ще більш незвичайний спосіб, який виключає наявність пульта. Для того, щоб замінити звичайний пульт від телевізора, потрібно завантажити спеціальний мобільний додаток, за допомогою якого можна перемикати канали.

Ще один доступний спосіб – взяти хоча б одну робочу батарейку та скріпку. Потрібно відкрити відсік і вставити одну батарейку. Розігніть скріпку та залишіть на одному її кінці петлю. Кінець скріпки з петлею приєднайте до пружини на мінусовій клемі, а інший кінець скріпки з'єднайте з плюсовою клемою.

Складна схема

Ще один варіант потребує розбирання пульта та наявності невеличкого акумулятора з непрацюючого чи непотрібного гаджета. Потрібно взяти акумулятор, а також витягти плату керування з пульта. Дроти з плати треба припаяти до дротів акумулятора, а потім цей пристрій зафіксувати у пульті за допомогою суперклею.

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